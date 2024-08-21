Ученые выяснили, какие города меньше страдают от наводнений

Новая модель позволит градостроителям лучше оценивать риски возникновения наводнений при изменении застройки. Исследователи ориентировались на то, как физики изучают различные сложные системы, такие как неупорядоченные твердые тела. Новый метод позволил объяснить различия в уровне опасности наводнений в разных городах. Модель также позволяет прогнозировать опасность наводнений в любой точке земного шара с точностью до квартала. Она также показывает, что урон от наводнений связан с экстремальными осадками и формой городов.