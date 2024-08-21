Ученые выяснили, какие города меньше страдают от наводнений

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Портал newkhakasiya.online сообщает, что ученые смогли создать новый подход к моделированию наводнений. Результаты исследования, опубликованного в Nature Communications, могут стать полезными для анализа риска наводнений в различных городах.
Новая модель позволит градостроителям лучше оценивать риски возникновения наводнений при изменении застройки. Исследователи ориентировались на то, как физики изучают различные сложные системы, такие как неупорядоченные твердые тела. Новый метод позволил объяснить различия в уровне опасности наводнений в разных городах. Модель также позволяет прогнозировать опасность наводнений в любой точке земного шара с точностью до квартала. Она также показывает, что урон от наводнений связан с экстремальными осадками и формой городов.
Ученые сообщают, что со временем число стихийных бедствий увеличится из-за глобального изменения климата, поэтому жители городов будут чаще страдать от наводнений. Исследователи подчеркнули необходимость подготовки людей к этому.
Специалисты не предлагают перестраивать города. Полученные данные они рекомендуют преподавать будущим строителям, чтобы они в своей работе смогли оценивать потенциальное влияние застройки на опасность наводнений.