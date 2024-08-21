В Аксайском районе прошел турнир по Русским шашкам ко Дню рождения атамана Платова

Первый раз побывал на детском турнире среди поселений Аксайского района и отметил бы, что игровой уровень детей — достойный, для того времени, что тренеруются у Куряза Сабировича. С прошлого турнира на который они приезжали в г. Шахты, я заметил рост «игрового класса» у некоторых игроков.