В Аксайском районе прошел турнир по Русским шашкам ко Дню рождения атамана Платова

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В соревновании приняли участие игроки более чем с 5 населенных пунктов Аксайского района, что позволило существенно увеличить количество участников и популяризировать игру в районе.
Турнир был организован Федерацией шашек Аксайского района Ростовской области при поддержке местных жителей, и главы Администрации Аксайского района.
Президент федерации шашек Аксайского района Кушназаров Куряз Сабирович (на фото справа):
Это уже не первый турнир, который мы проводим в Аксайском районе Ростовской области. Наша основная задача — научить детей «правильно» думать при принятии решений, заранее оценивать последствия своих действий — «ходов». Наша система обучения является уникальной в своем роде и позволяет достаточно быстро поднимать уровень игры от новичков до «разрядников». Наша цель — популяризировать игру в шашки среди жителей Аксайского района всех возрастов (на сегодняшний день в учебных группах федерации обучаются люди возрастом от 8 до 75 лет), и мы несомненно приближаемся к этой цели с каждым таким турниром!
Турнир собрал более 20 участников, которые сошлись в шашечных баталиях за право обладать наградами и ценными призами турнира.
Для того, чтобы соревнование проходило строго по правилам Русских шашек, а победители заслуженно получили свои награды, на турнир был приглашен судья Первой категории — Григорий Серебрянский, который успешно справился со своей работой! Перед началом турнира он произнес приветственное слово, и подробно объяснил правила игры участникам турнира (некоторые из них учавствовали в такого рода соревнованиях впервые!).
Первый раз побывал на детском турнире среди поселений Аксайского района и отметил бы, что игровой уровень детей — достойный, для того времени, что тренеруются у Куряза Сабировича. С прошлого турнира на который они приезжали в г. Шахты, я заметил рост «игрового класса» у некоторых игроков.
Хочу сказать, что начинать что-то с нуля всегда тяжело. Поэтому восхищаюсь упорством и целеустремленностью президента федерации шашек Аксайского района Курязом Сабировичем Кушназаровым.
В процессе проведения турнира были разыграны 4 комплекта наград в разных возрастных категориях.
Среди девочек возрастом до 9 лет:
Среди девочек возрастом с 10 до 14 лет:
Среди мальчиков возрастом до 9 лет:
Среди мальчиков возрастом от 10 до 14 лет:
— Как долго играешь в шашки?
В нашем хуторе (Малый Мишкин) учебная группа начала тренироваться с февраля этого года (2024).
— Это первый турнир по шашкам в котором ты учавствовал?
Нет. В Аксайском районе турниры проводятся примерно раз в месяц. Мне удалось поучавствовать в турнирах, которые проходили в поселке Дорожном, дважды в хуторе Черюмкин, и на турнире в Аксае (посвященному 100 летию Аксайского района) играл.
— Это довольно большое количество соревнований, много наград выиграл?
Есть несколько медалей за второе место и одна за третье.
— Сегодня ты набрал одинаковое количество турнирных очков с победителем в вашей игровой категории (мальчики возрастом от 10 до 14 лет), но по дополнительным показателям занял второе место. Сильно расстроился?
Обидно конечно, но ничего не поделаешь — такое случается в спорте. Буду лучше тренироваться, чтобы на следующем турнире победить без каких либо сомнений!
После окончания церемонии награждения для «гостей» турнира была проведена экскурсия по достопремичательностям хутора Малый Мишкин и организован праздничный фуршет, в процессе которого молодые игроки из различных населенных пунктов Аксайского района еще больше сдружились друг с другом.
Участники и организаторы турнира выражают благодарность главе Администрации Аксайского района — Доморовскому Константину Сергеевичу за поддержку при проведении турнира по Русским шашкам посвященного Дню рождения казачьего атамана Матвея Ивановича Платова!
Посмотреть результаты игр турнира, а также итоговую турнирую таблицу вы можете по ссылке:
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