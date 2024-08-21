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Published Сегодня, 12:40

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В Аксайском районе прошел турнир по Русским шашкам ко Дню рождения атамана Платова

В Аксайском районе прошел турнир по Русским шашкам ко Дню рождения атамана Платова

21 августа 2024, 12:40
Фото: РСОО «Федерация Шашек Ростовской области»
В Аксайском районе прошел турнир по Русским шашкам ко Дню рождения атамана Платова
Реклама. РСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ШАШЕК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ФИЛИАЛ АКСАЙСКОГО РАЙОНА, ИНН 6164108685, ОГРН 1166100051336 . erid: LjN8K5SVZ
18 августа в хуторе Малый Мишкин Аксайского района Ростовской области состоялся турнир по Русским шашкам посвященный Дню рождения казачьего атамана Матвея Ивановича Платова.

В соревновании приняли участие игроки более чем с 5 населенных пунктов Аксайского района, что позволило существенно увеличить количество участников и популяризировать игру в районе.

Турнир был организован Федерацией шашек Аксайского района Ростовской области при поддержке местных жителей, и главы Администрации Аксайского района.

Фото: РСОО «Федерация Шашек Ростовской области»

Президент федерации шашек Аксайского района Кушназаров Куряз Сабирович (на фото справа):

Это уже не первый турнир, который мы проводим в Аксайском районе Ростовской области. Наша основная задача — научить детей «правильно» думать при принятии решений, заранее оценивать последствия своих действий — «ходов». Наша система обучения является уникальной в своем роде и позволяет достаточно быстро поднимать уровень игры от новичков до «разрядников». Наша цель — популяризировать игру в шашки среди жителей Аксайского района всех возрастов (на сегодняшний день в учебных группах федерации обучаются люди возрастом от 8 до 75 лет), и мы несомненно приближаемся к этой цели с каждым таким турниром!
Фото: РСОО «Федерация Шашек Ростовской области»

Турнир собрал более 20 участников, которые сошлись в шашечных баталиях за право обладать наградами и ценными призами турнира.

Для того, чтобы соревнование проходило строго по правилам Русских шашек, а победители заслуженно получили свои награды, на турнир был приглашен судья Первой категории — Григорий Серебрянский, который успешно справился со своей работой! Перед началом турнира он произнес приветственное слово, и подробно объяснил правила игры участникам турнира (некоторые из них учавствовали в такого рода соревнованиях впервые!).

Фото: РСОО «Федерация Шашек Ростовской области»

Судья первой категории — Серебрянский Григорий Георгиевич

Первый раз побывал на детском турнире среди поселений Аксайского района и отметил бы, что игровой уровень детей — достойный, для того времени, что тренеруются у Куряза Сабировича. С прошлого турнира на который они приезжали в г. Шахты, я заметил рост «игрового класса» у некоторых игроков.

Хочу сказать, что начинать что-то с нуля всегда тяжело. Поэтому восхищаюсь упорством и целеустремленностью президента федерации шашек Аксайского района Курязом Сабировичем Кушназаровым.

В процессе проведения турнира были разыграны 4 комплекта наград в разных возрастных категориях.

Фото: РСОО «Федерация Шашек Ростовской области»

Результаты турнира

Среди девочек возрастом до 9 лет:

  • Жарова Дарина (х.Малый Мишкин);
  • Заворотная Василиса (х.Малый Мишкин);
  • Садченко Дарья (г.Новочеркасск).

Среди девочек возрастом с 10 до 14 лет:

  • Топалова Лера (х.Черюмкин);
  • Силифанова Злата (х.Черюмкин);
  • Комячко Виктория (х.Малый Мишкин).

Среди мальчиков возрастом до 9 лет:

  • Остапенко Демид (х.Малый Мишкин);
  • Красиев Матвей (х.Верхнеподпольный);
  • Блинников Матфей (х.Верхнеподпольный).

Среди мальчиков возрастом от 10 до 14 лет:

  • Середа Богдан (х.Верхнеподпольный);
  • Остапенко Роман (х.Малый Мишкин);
  • Герасименко Владимир (х.Верхнеподпольный).
Фото: РСОО «Федерация Шашек Ростовской области»

Серебрянный призер турнира — Остапенко Роман

— Как долго играешь в шашки?

В нашем хуторе (Малый Мишкин) учебная группа начала тренироваться с февраля этого года (2024).

— Это первый турнир по шашкам в котором ты учавствовал?

Нет. В Аксайском районе турниры проводятся примерно раз в месяц. Мне удалось поучавствовать в турнирах, которые проходили в поселке Дорожном, дважды в хуторе Черюмкин, и на турнире в Аксае (посвященному 100 летию Аксайского района) играл.

— Это довольно большое количество соревнований, много наград выиграл?

Есть несколько медалей за второе место и одна за третье.

— Сегодня ты набрал одинаковое количество турнирных очков с победителем в вашей игровой категории (мальчики возрастом от 10 до 14 лет), но по дополнительным показателям занял второе место. Сильно расстроился?

Обидно конечно, но ничего не поделаешь — такое случается в спорте. Буду лучше тренироваться, чтобы на следующем турнире победить без каких либо сомнений!

Шашки — игра, которая объединяет!

После окончания церемонии награждения для «гостей» турнира была проведена экскурсия по достопремичательностям хутора Малый Мишкин и организован праздничный фуршет, в процессе которого молодые игроки из различных населенных пунктов Аксайского района еще больше сдружились друг с другом.

Фото: РСОО «Федерация Шашек Ростовской области»

Участники и организаторы турнира выражают благодарность главе Администрации Аксайского района — Доморовскому Константину Сергеевичу за поддержку при проведении турнира по Русским шашкам посвященного Дню рождения казачьего атамана Матвея Ивановича Платова!

Посмотреть результаты игр турнира, а также итоговую турнирую таблицу вы можете по ссылке:

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