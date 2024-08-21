rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

В Новошахтинске пострадали 15 домов от взрывной волны после ракетной атаки

В Новошахтинске пострадали 15 домов от взрывной волны после ракетной атаки

21 августа 2024, 14:00
Фото: 50.mchs.gov.ru / для иллюстрации
В Новошахтинске пострадали 15 домов от взрывной волны после ракетной атаки
В Ростовской области необходимо провести ремонт в 15 домах, пострадавших из-за взрывной волны, о происшествии рассказал глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко.

Напомним, что в среду ночью система ПВО сбила ракету. Несмотря на то, что угроза была ликвидирована, из-за упавших обломков загорелась сухая трава.

Пожар удалось потушить, но вместе с этим оказались повреждены остекление домов и дверные проемы. А причиной стала взрывная волна.

Окна и двери выбило в домах из-за взрывной волны от ракеты в Ростовской области
Узнать подробнее

В настоящий момент проводится оценка для подсчета размера ущерба. Сейчас известно, что повреждения есть у 15 построек.

С владельцами проводится разъяснительная работа по сбору документов, чтобы начать выплаты и помочь в восстановлении имущества.

Ранее стало известно, что за беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарске.

Читайте также:
Стало известно, что за беспилотники атаковали нефтебазу в ПролетарскеБеспилотники повторно атаковали Пролетарск во время тушения цистерны с топливомНа западе Ростовской области сбили беспилотник
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#Ракетная атака#Происшествия
Подпишитесь
«Грохот был страшный и окна тряслись»: жители рассказали о ракетной атаке на Дону
Сегодня, 04:51
Донской губернатор Голубев сделал заявление после сбитой над регионом ракеты
Сегодня, 04:33
Окна и двери выбило в домах из-за взрывной волны от ракеты в Ростовской области
Сегодня, 09:29
В Ростове осудили обвиняемого в попытке подрыва машины главы Крыма Аксёнова
Вчера, 18:00
Дым от пожара на нефтебазе в Пролетарске мог дойти до Ростова-на-Дону
Вчера, 16:29
Связь поколений: как родителям помочь детям с выбором квартиры
Сегодня, 14:26