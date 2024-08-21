В Новошахтинске пострадали 15 домов от взрывной волны после ракетной атаки

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Напомним, что в среду ночью система ПВО сбила ракету. Несмотря на то, что угроза была ликвидирована, из-за упавших обломков загорелась сухая трава.
Пожар удалось потушить, но вместе с этим оказались повреждены остекление домов и дверные проемы. А причиной стала взрывная волна.
В настоящий момент проводится оценка для подсчета размера ущерба. Сейчас известно, что повреждения есть у 15 построек.
С владельцами проводится разъяснительная работа по сбору документов, чтобы начать выплаты и помочь в восстановлении имущества.
Ранее стало известно, что за беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарске.