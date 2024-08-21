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В Ростовской области число разводов выросло втрое за 60 лет

В Ростовской области число разводов выросло втрое за 60 лет

21 августа 2024, 06:44
Фото: Unsplash
В Ростовской области число разводов выросло втрое за 60 лет
В Ростовской области падает число браков и активно растет количество разводов. За 60 лет люди начали разрывать семейные узы в три раза чаще, но и жениться стали реже, сообщает Ростовстат.

Согласно сведениям ведомства, в 2023 году в Ростовской области было зарегистрировано 19,7 тысячи разводов. При этом число заключенных браков составило 28,4 тысячи. При этом, по данным статистики, за 1960 год на территории Ростовской области сыграли 46,8 тысячи свадеб и распались 7,2 тысячи семей. Таким образом, разводом заканчивался только каждый шестой брачный союз или около 15%. Тогда как спустя 63 года доля разводов по отношению к числу заключаемых браков составляет почти 70%.

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Добавим, что больше всего разводов за последние 14 лет в донском регионе было отмечено в 2010 и 2022 годах. Тогда в ЗАГСах было засвидетельствовано 20,2 и 20,1 тысячи расторжений брака соответственно.

Ранее психолог назвала главную причину разводов в Ростове-на-Дону.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Население#Развод#Семья#Свадьба#Брак#ЗАГС#Семейные ценности#Благосостояние семей
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