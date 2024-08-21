В Ростовской области число разводов выросло втрое за 60 лет

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Published Сегодня, 06:44
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Согласно сведениям ведомства, в 2023 году в Ростовской области было зарегистрировано 19,7 тысячи разводов. При этом число заключенных браков составило 28,4 тысячи. При этом, по данным статистики, за 1960 год на территории Ростовской области сыграли 46,8 тысячи свадеб и распались 7,2 тысячи семей. Таким образом, разводом заканчивался только каждый шестой брачный союз или около 15%. Тогда как спустя 63 года доля разводов по отношению к числу заключаемых браков составляет почти 70%.
Добавим, что больше всего разводов за последние 14 лет в донском регионе было отмечено в 2010 и 2022 годах. Тогда в ЗАГСах было засвидетельствовано 20,2 и 20,1 тысячи расторжений брака соответственно.
Ранее психолог назвала главную причину разводов в Ростове-на-Дону.