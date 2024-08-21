rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

В Ростовской области стали массово распродавать нефтебазы

В Ростовской области массово распродают нефтебазы после пожара в Пролетарске

21 августа 2024, 14:54
Фото: Авито
В Ростовской области стали массово распродавать нефтебазы
В Ростовской области появились объявления о продаже нефтебаз в различных территориях, говорится на тематическом сайте.

Одно из объявлений разместили во вторник, 20 августа. Площадь земельного участка, где находится комплекс, составляет 16,7 тысячи квадратных метров, есть два здания и несколько емкостей для топлива.

Кроме того, предусмотрен железнодорожный путь от ворот для въезда-выезда ж/д транспорта на территорию производственной базы. Стоимость нефтебазы составляет 30 миллионов рублей.

Стоимость нефтебазы составляет 30 миллионов рублейСтоимость нефтебазы составляет 30 миллионов рублей
Стоимость нефтебазы составляет 30 миллионов рублейСтоимость нефтебазы составляет 30 миллионов рублей
Стоимость нефтебазы составляет 30 миллионов рублей
Фото: Авито

Другая нефтебаза в регионе продается за 60 миллионов рублей. Здесь площадь участка достигает 0,6 гектара.

Более 50 часов адского огня: появились свежие кадры пожара на нефтебазе в Пролетарске
Узнать подробнее

База огорожена бетонным забором, есть освещение по периметру. Кроме того, предусмотрен железнодорожный путь и асфальт по всей территории.

Владелец утверждает, что если сдавать в аренду базу, то можно получать прибыль 1,1 миллиона рублей.

Другая нефтебаза в регионе стоит 60 миллионов рублейДругая нефтебаза в регионе стоит 60 миллионов рублей
Другая нефтебаза в регионе стоит 60 миллионов рублейДругая нефтебаза в регионе стоит 60 миллионов рублей
Другая нефтебаза в регионе стоит 60 миллионов рублей
Фото: Авито

Добавим, что в области пытаются продать еще два нефтеперерабатывающих завода и нефтебазу, которая сейчас не работает. Но точная цена за этот комплекс не указана.

точная цена за этот комплекс не указанаточная цена за этот комплекс не указана
точная цена за этот комплекс не указанаточная цена за этот комплекс не указана
точная цена за этот комплекс не указана
Фото: Авито

Напомним, что в Пролетарске двое суток горит нефтебаза из-за упавших обломков сбитого БПЛА. По информации СМИ, площадь возгорания достигла уже 10 тысяч квадратных метров.

Читайте также:
Более 50 часов адского огня: появились свежие кадры пожара на нефтебазе в ПролетарскеПлощадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч квадратных метровЦентральный аппарат СКР будет расследовать пожар на нефтебазе в Пролетарске
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Нефтебазы#Происшествия
Подпишитесь
«Грохот был страшный и окна тряслись»: жители рассказали о ракетной атаке на Дону
Сегодня, 04:51
Донской губернатор Голубев сделал заявление после сбитой над регионом ракеты
Сегодня, 04:33
Окна и двери выбило в домах из-за взрывной волны от ракеты в Ростовской области
Сегодня, 09:29
В Ростове осудили обвиняемого в попытке подрыва машины главы Крыма Аксёнова
Вчера, 18:00
Дым от пожара на нефтебазе в Пролетарске мог дойти до Ростова-на-Дону
Вчера, 16:29
Связь поколений: как родителям помочь детям с выбором квартиры
Сегодня, 14:26