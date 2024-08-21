В Ростовской области массово распродают нефтебазы после пожара в Пролетарске

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Одно из объявлений разместили во вторник, 20 августа. Площадь земельного участка, где находится комплекс, составляет 16,7 тысячи квадратных метров, есть два здания и несколько емкостей для топлива.
Кроме того, предусмотрен железнодорожный путь от ворот для въезда-выезда ж/д транспорта на территорию производственной базы. Стоимость нефтебазы составляет 30 миллионов рублей.
Другая нефтебаза в регионе продается за 60 миллионов рублей. Здесь площадь участка достигает 0,6 гектара.
База огорожена бетонным забором, есть освещение по периметру. Кроме того, предусмотрен железнодорожный путь и асфальт по всей территории.
Владелец утверждает, что если сдавать в аренду базу, то можно получать прибыль 1,1 миллиона рублей.
Добавим, что в области пытаются продать еще два нефтеперерабатывающих завода и нефтебазу, которая сейчас не работает. Но точная цена за этот комплекс не указана.
Напомним, что в Пролетарске двое суток горит нефтебаза из-за упавших обломков сбитого БПЛА. По информации СМИ, площадь возгорания достигла уже 10 тысяч квадратных метров.