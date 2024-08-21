В Ростовской области заметили пожар после сообщения о сбитой ракете

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Жители региона рассказали, что слышали свист, после чего раздался грохот. Люди выглянули в окно и увидели горящее поле на большой территории.
Пользователи в соцсетях оставили более 500 комментариев по этому поводу. Некоторые назвали произошедшее ужасным.
«Паникеры успокойтесь, реально просто трава в чистом поле», — заявили жители.
«Там поле горело, я около этого места живу, ходил смотрел», — сообщают подписчики.
Добавим, что официальной информации о пожаре не было.
Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что в ночь на среду, 21 августа, система ПВО сбила ракету над регионом. По его словам, медицинская помощь никому не потребовалась.