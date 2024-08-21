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Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

В Сети появились кадры пожара после звука взрыва в Ростовской области

В Ростовской области заметили пожар после сообщения о сбитой ракете

21 августа 2024, 06:29
Фото: 45.mchs.gov.ru / для иллюстрации
В Сети появились кадры пожара после звука взрыва в Ростовской области
В Сеть попали разместили кадры полыхающего поля в Ростовской области, ролик появился в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Жители региона рассказали, что слышали свист, после чего раздался грохот. Люди выглянули в окно и увидели горящее поле на большой территории.

Пользователи в соцсетях оставили более 500 комментариев по этому поводу. Некоторые назвали произошедшее ужасным.

«Паникеры успокойтесь, реально просто трава в чистом поле», — заявили жители.

Жители Ростовской области заметили пожар после сбитой ракеты
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В Сети появились кадры пожара после звука взрыва в Ростовской области
Видео: t.me/etorostov

«Там поле горело, я около этого места живу, ходил смотрел», — сообщают подписчики.

Добавим, что официальной информации о пожаре не было.

Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что в ночь на среду, 21 августа, система ПВО сбила ракету над регионом. По его словам, медицинская помощь никому не потребовалась.

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