Вдоль транспортного кольца Ростова возведут 8 млн кв метров жилья

Так, в Платовском микрорайоне появится порядка 2 миллионов квадратных метров жилья, а в Суворовском — еще примерно 3 миллиона квадратных метров. Дополнительных 2 миллиона квадратных метров жилых пространств появится в микрорайоне Левенцовский и еще 800 тысяч квадратных метров построек возведут в Кумженском районе.