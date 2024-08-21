rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Вдоль транспортного кольца Ростова возведут 8 млн кв метров жилья

Вдоль транспортного кольца Ростова возведут 8 млн кв метров жилья

21 августа 2024, 13:56
Фото: donland.ru
Вдоль транспортного кольца Ростова возведут 8 млн кв метров жилья
В Ростове-на-Дону появится около 8 миллионов квадратных метров жилья. Его возведут вдоль Ростовского транспортного кольца, сообщил министр транспорта Виталий Кушнарёв.

На заседании правительства замгубернатора региона рассказал, что на территории области во всю реализуется проект по созданию крупной маршрутной сети «Ростовское транспортное кольцо». Развитие комплекса автомобильных дорог приведет к вводу жилья и созданию новых микрорайонов.

Так, в Платовском микрорайоне появится порядка 2 миллионов квадратных метров жилья, а в Суворовском — еще примерно 3 миллиона квадратных метров. Дополнительных 2 миллиона квадратных метров жилых пространств появится в микрорайоне Левенцовский и еще 800 тысяч квадратных метров построек возведут в Кумженском районе.

Застройщики массово скупают землю под ЖК в Ростовской области
Узнать подробнее
Вдоль транспортного кольца Ростова возведут 8 млн кв метров жильяВдоль транспортного кольца Ростова возведут 8 млн кв метров жилья
Вдоль транспортного кольца Ростова возведут 8 млн кв метров жильяВдоль транспортного кольца Ростова возведут 8 млн кв метров жилья
Вдоль транспортного кольца Ростова возведут 8 млн кв метров жильяВдоль транспортного кольца Ростова возведут 8 млн кв метров жилья
Вдоль транспортного кольца Ростова возведут 8 млн кв метров жилья
Фото: donland.ru

Добавим, что развитие территорий и строительные работы планируют завершить к 2040 году.

Читайте также о том, что более 90 миллионов рублей потратят на строительство моста через Темерник в донской столице.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону суд спас рощу СКА от застройкиГолубев рассказал о судьбе моста на Зеленый остров в Ростове-на-ДонуПарк «Левобережный» в Ростове требует через суд отремонтировать вход
#Регина Симакова#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Строительство#Новостройки#Жилищное строительство#Строительство домов#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовское транспортное кольцо
Подпишитесь
«Грохот был страшный и окна тряслись»: жители рассказали о ракетной атаке на Дону
Сегодня, 04:51
Донской губернатор Голубев сделал заявление после сбитой над регионом ракеты
Сегодня, 04:33
Окна и двери выбило в домах из-за взрывной волны от ракеты в Ростовской области
Сегодня, 09:29
В Ростове осудили обвиняемого в попытке подрыва машины главы Крыма Аксёнова
Вчера, 18:00
Дым от пожара на нефтебазе в Пролетарске мог дойти до Ростова-на-Дону
Вчера, 16:29
Следком вмешался в историю с расселением аварийного дома в Ростове без выплат
Вчера, 15:40