Вдоль транспортного кольца Ростова возведут 8 млн кв метров жилья

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
На заседании правительства замгубернатора региона рассказал, что на территории области во всю реализуется проект по созданию крупной маршрутной сети «Ростовское транспортное кольцо». Развитие комплекса автомобильных дорог приведет к вводу жилья и созданию новых микрорайонов.
Так, в Платовском микрорайоне появится порядка 2 миллионов квадратных метров жилья, а в Суворовском — еще примерно 3 миллиона квадратных метров. Дополнительных 2 миллиона квадратных метров жилых пространств появится в микрорайоне Левенцовский и еще 800 тысяч квадратных метров построек возведут в Кумженском районе.
Добавим, что развитие территорий и строительные работы планируют завершить к 2040 году.
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