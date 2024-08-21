Запуск речных маршрутов из Ростова в Таганрог отложили до конца года

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Власти рассчитывают до конца текущего года наладить судоходное пассажирское сообщение между Ростовом-на-Дону и Таганрогом. По словам замгубернатора Александра Скрябина, в этом году планируется покупка ещё одного судна на подводных крыльях.
Также чиновник рассказал, что уже купленные суда «Валдай» перевезли в первом полугодии больше десяти тысяч человек в Ростовской области.
Сколько будет стоить проезд по воде из Ростова в Таганрог и какое время займёт, неизвестно. Ранее же власти рассчитывали запустить речной маршрут из Ростова в Таганрог в августе.
Ранее людей шокировали цены на «Валдай» до Семикаракорска за 5600 рублей.