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Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Из Ростова в Таганрог можно будет добраться по воде

Запуск речных маршрутов из Ростова в Таганрог отложили до конца года

21 августа 2024, 11:12
Фото: rostovgazeta.ru
Из Ростова в Таганрог можно будет добраться по воде

Пассажирские суда из Ростова в Таганрог запустят до конца года

Речной маршрут из Ростова в Таганрог откроют до конца 2024 года, об этом на заседании регионального правительства сообщил замгубернатора Александр Скрябин.

Власти рассчитывают до конца текущего года наладить судоходное пассажирское сообщение между Ростовом-на-Дону и Таганрогом. По словам замгубернатора Александра Скрябина, в этом году планируется покупка ещё одного судна на подводных крыльях.

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Также чиновник рассказал, что уже купленные суда «Валдай» перевезли в первом полугодии больше десяти тысяч человек в Ростовской области.

Сколько будет стоить проезд по воде из Ростова в Таганрог и какое время займёт, неизвестно. Ранее же власти рассчитывали запустить речной маршрут из Ростова в Таганрог в августе.

Ранее людей шокировали цены на «Валдай» до Семикаракорска за 5600 рублей.

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