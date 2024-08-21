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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Жителям Ростовской области продавали творог из неизвестных ингредиентов

Завод в Ростовской области скрывал, из чего делал творог

21 августа 2024, 12:35
Фото: wikimedia.org
Жителям Ростовской области продавали творог из неизвестных ингредиентов
Потенциально опасный творог нашли в Ростовской области, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Эксперты выявили, что ветеринарный специалист заверил электронные документы на творог без пометки о сырье. Отсутствие таких данных — грубое нарушение со стороны производителя. Без этой информации нельзя гарантировать безопасность состава продукта.

Производителю творога направили предостережение. Результаты проверки передали в управление ветеринарии Ростовской области для принятия дальнейших мер реагирования.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области молочные комбинаты стали производить сыр вместо творога. Спрос на сыр сейчас гораздо выше, чем на творог. Но из-за этого растут цены на творог и некоторые другие молочные продукты.

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