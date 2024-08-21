Завод в Ростовской области скрывал, из чего делал творог

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Эксперты выявили, что ветеринарный специалист заверил электронные документы на творог без пометки о сырье. Отсутствие таких данных — грубое нарушение со стороны производителя. Без этой информации нельзя гарантировать безопасность состава продукта.
Производителю творога направили предостережение. Результаты проверки передали в управление ветеринарии Ростовской области для принятия дальнейших мер реагирования.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области молочные комбинаты стали производить сыр вместо творога. Спрос на сыр сейчас гораздо выше, чем на творог. Но из-за этого растут цены на творог и некоторые другие молочные продукты.