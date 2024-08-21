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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Женщина выпала из окна и погибла в Батайске

Женщина выпала из окна и погибла в Батайске

21 августа 2024, 11:13
Фото: Pxhere
Женщина выпала из окна и погибла в Батайске
В Батайске с большой высоты выпала местная жительница и скончалась от полученных травм, сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».

Очевидцы рассказали, что происшествие случилось на улице Крупской. По неизвестной причине, из окна дома выпала женщина и скончалась от полученных травм.

Автор рассказал, что она упала на асфальт. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Женщина выпала из окна дома в Батайске
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Женщина выпала из окна и погибла в БатайскеЖенщина выпала из окна и погибла в Батайске
Женщина выпала из окна и погибла в Батайске
Фото: ТГ канал «Мой Батайск»

«В 10 метрах от подъезда находится детская площадка, там всегда много детей играет и родители присматривают. Вот каково им было наблюдать такое», — написали пользователи в комментариях.

Добавим, что это не первый подобный случай в регионе. Так, в Ростове-на-Дону из окна многоэтажного дома выпали два человека.

Ранее в донской столице женщина выпала на дорогу во время давки в автобусе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Батайск#Падение#Происшествия
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