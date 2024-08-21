Женщина выпала из окна и погибла в Батайске

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Очевидцы рассказали, что происшествие случилось на улице Крупской. По неизвестной причине, из окна дома выпала женщина и скончалась от полученных травм.
Автор рассказал, что она упала на асфальт. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
«В 10 метрах от подъезда находится детская площадка, там всегда много детей играет и родители присматривают. Вот каково им было наблюдать такое», — написали пользователи в комментариях.
Добавим, что это не первый подобный случай в регионе. Так, в Ростове-на-Дону из окна многоэтажного дома выпали два человека.
Ранее в донской столице женщина выпала на дорогу во время давки в автобусе.