Жители Пролетарска сообщили о взрыве цистерны с топливом

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Канал разместил фото, на котором показано вырывающееся на несколько метров в высоту пламя. Также видны клубы черного дыма.
Но официальной информации о взрыве не было, она уточняется.
Напомним, что над Пролетарском в воскресенье система ПВО сбила БПЛА, но обломки рухнули на промышленный объект. Из-за этого загорелось топливо на нефтебазе.
Сотни человек сейчас пытаются справиться с пламенем, площадь которого превысила 10 тысяч квадратных метров. Пострадали более 40 пожарных, а в зоне происшествия действует режим ЧС.
Вечером во вторник было известно, что как минимум 100 тысяч кубов топлива горит на нефтебазе в Пролетарске.