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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Жители Пролетарска заявили о взрыве еще одной цистерны с топливом

Жители Пролетарска сообщили о взрыве цистерны с топливом

21 августа 2024, 14:33
Фото: 16.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Жители Пролетарска заявили о взрыве еще одной цистерны с топливом
В Пролетарске в среду, 21 августа, произошел взрыв цистерны с топливом, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал разместил фото, на котором показано вырывающееся на несколько метров в высоту пламя. Также видны клубы черного дыма.

Но официальной информации о взрыве не было, она уточняется.

Напомним, что над Пролетарском в воскресенье система ПВО сбила БПЛА, но обломки рухнули на промышленный объект. Из-за этого загорелось топливо на нефтебазе.

Пламя от пожара на нефтебазе в Пролетарске доходит до 10 метров в высоту
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Жители Пролетарска заявили о взрыве еще одной цистерны с топливомЖители Пролетарска заявили о взрыве еще одной цистерны с топливом
Жители Пролетарска заявили о взрыве еще одной цистерны с топливом
Фото: Тг канал don_mash

Сотни человек сейчас пытаются справиться с пламенем, площадь которого превысила 10 тысяч квадратных метров. Пострадали более 40 пожарных, а в зоне происшествия действует режим ЧС.

Вечером во вторник было известно, что как минимум 100 тысяч кубов топлива горит на нефтебазе в Пролетарске.

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