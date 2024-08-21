Жители Ростовской области заметили пожар после сбитой ракеты

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Жители рассказали, что проснулись от грохота, после чего выглянули в окно. Там горело поле рядом с домами.
«Перед этим слышали свист. Дроны с таким звуком не летают», — написал автор. Официальной информации о пожаре не поступало, она уточняется. Что стало причиной возгорания, пока остается загадкой.
При этом губернатор Василий Голубев сообщил, что в ночь на среду, 21 августа, система ПВО сбила ракету над регионом. По его словам, жертв и разрушений нет.
Ранее полыхающие емкости с топливом в Пролетарске увидели из космоса. Пожар начался еще в воскресенье, когда упали обломки сбитого БПЛА. По информации СМИ, площадь возгорания достигла 10 тысяч «квадратов».