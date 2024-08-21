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Жители Ростовской области заметили пожар после сбитой ракеты

Жители Ростовской области заметили пожар после сбитой ракеты

21 августа 2024, 05:43
Фото: 1MI
В Ростовской области местные жители услышали звук взрыва, а после увидели загоревшееся поле, сообщается в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Жители рассказали, что проснулись от грохота, после чего выглянули в окно. Там горело поле рядом с домами.

«Перед этим слышали свист. Дроны с таким звуком не летают», — написал автор. Официальной информации о пожаре не поступало, она уточняется. Что стало причиной возгорания, пока остается загадкой.

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При этом губернатор Василий Голубев сообщил, что в ночь на среду, 21 августа, система ПВО сбила ракету над регионом. По его словам, жертв и разрушений нет.

Ранее полыхающие емкости с топливом в Пролетарске увидели из космоса. Пожар начался еще в воскресенье, когда упали обломки сбитого БПЛА. По информации СМИ, площадь возгорания достигла 10 тысяч «квадратов».

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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