Жителям Курской области помогут с временным жильем

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Детальная информация о новом фильтре размещена на специальной странице, куда по мере запуска будут добавлены новые меры поддержки.
Ранее компания обратилась в Правительство с просьбой одобрить алгоритмы площадки «Авито Недвижимость», а также помочь проинформировать пострадавших людей о новой возможности быстрее найти бесплатное жилье. Предварительно с Минцифры России платформа проработала механизмы верификации и направила запрос в правительство на их утверждение.
Уже очень скоро на платформе станет доступен раздел для тех, кто ищет временное жилье. Объявления будут отмечены значком #яПомогаю.
Дополнительно платформа предоставит возможность курянам, которые были вынуждены покинуть свои дома, найти временную работу. Для этого запустят фильтр «Работа с проживанием», рекомендации по поиску работы и подработки. Работодатели смогут бесплатно опубликовать свои вакансии по профессиям, которые сегодня являются наиболее востребованными в пострадавшем регионе, на площадке «Авито Работа».
Ранее «Авито» совместно с Красным Крестом запустили гуманитарную кампанию по сбору предметов первой необходимости с бесплатной доставкой из любого региона в Белгородскую, Брянскую, Курскую и Липецкую области и оказанию помощи поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт» с расселением и организацией сбора необходимого инвентаря.
Команда продолжает работать и над другими способами оказания помощи пострадавшим, об их запуске будет сообщено дополнительно.
«Наше предназначение — соединять людей, в данном случае — тех, кто хочет помочь и тех, кому эта помощь необходима. Наша команда уже запустила несколько механик, чтобы помощь могла охватить максимальное число людей», — сообщили в компании.