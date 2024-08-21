Жителям Курской области помогут с временным жильем

Дополнительно платформа предоставит возможность курянам, которые были вынуждены покинуть свои дома, найти временную работу. Для этого запустят фильтр «Работа с проживанием», рекомендации по поиску работы и подработки. Работодатели смогут бесплатно опубликовать свои вакансии по профессиям, которые сегодня являются наиболее востребованными в пострадавшем регионе, на площадке «Авито Работа».