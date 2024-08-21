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Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Жителям Курской области помогут с временным жильем

Жителям Курской области помогут с временным жильем

21 августа 2024, 15:57
Фото: Изображение Midjourney
Авито и Госуслуги разработали проект для организации помощи жителям Курской области. На платформе объявлений в разделе «Аренда недвижимости» создали специальный фильтр «Могу предоставить жилье бесплатно». Уже сейчас им могут воспользоваться те, кто хочеи оказать помощь жителям Курской области.

Детальная информация о новом фильтре размещена на специальной странице, куда по мере запуска будут добавлены новые меры поддержки.

Ранее компания обратилась в Правительство с просьбой одобрить алгоритмы площадки «Авито Недвижимость», а также помочь проинформировать пострадавших людей о новой возможности быстрее найти бесплатное жилье. Предварительно с Минцифры России платформа проработала механизмы верификации и направила запрос в правительство на их утверждение.

Уже очень скоро на платформе станет доступен раздел для тех, кто ищет временное жилье. Объявления будут отмечены значком #яПомогаю.

Дополнительно платформа предоставит возможность курянам, которые были вынуждены покинуть свои дома, найти временную работу. Для этого запустят фильтр «Работа с проживанием», рекомендации по поиску работы и подработки. Работодатели смогут бесплатно опубликовать свои вакансии по профессиям, которые сегодня являются наиболее востребованными в пострадавшем регионе, на площадке «Авито Работа».

Ранее «Авито» совместно с Красным Крестом запустили гуманитарную кампанию по сбору предметов первой необходимости с бесплатной доставкой из любого региона в Белгородскую, Брянскую, Курскую и Липецкую области и оказанию помощи поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт» с расселением и организацией сбора необходимого инвентаря.

Команда продолжает работать и над другими способами оказания помощи пострадавшим, об их запуске будет сообщено дополнительно.

«Наше предназначение — соединять людей, в данном случае — тех, кто хочет помочь и тех, кому эта помощь необходима. Наша команда уже запустила несколько механик, чтобы помощь могла охватить максимальное число людей», — сообщили в компании.

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