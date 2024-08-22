АО СК «РСХБ-Страхование» осуществило страховую выплату за гибель более 500 га рапса

Зимняя погода в регионе характеризовалась переменчивым характером. В начале декабря наблюдались сильные морозы и осадки в виде снега — сформировался снежный покров до 6 см. Резкое потепление и прошедшие в конце декабря обильные дожди привели к быстрому таянию снежного покрова и образованию на полях скопления большого количества воды, что стало причиной вымокания озимых посевов сельскохозяйственных культур.