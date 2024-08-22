АО СК «РСХБ-Страхование» осуществило страховую выплату за гибель более 500 га рапса

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Страховым случаем стала утрата (гибель) посевов озимого рапса общей площадью более 500 га на территории четырех муниципальных округов области в результате непредвиденного воздействия неблагоприятных погодных условий.
Зимняя погода в регионе характеризовалась переменчивым характером. В начале декабря наблюдались сильные морозы и осадки в виде снега — сформировался снежный покров до 6 см. Резкое потепление и прошедшие в конце декабря обильные дожди привели к быстрому таянию снежного покрова и образованию на полях скопления большого количества воды, что стало причиной вымокания озимых посевов сельскохозяйственных культур.
Рассмотрев предоставленные страхователем документы, АО СК «РСХБ-Страхование» признало случай страховым и выплатило возмещение в соответствии с условиями договора.