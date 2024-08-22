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Updated Сегодня, 06:14

АО СК «РСХБ-Страхование» осуществило страховую выплату за гибель более 500 га рапса

АО СК «РСХБ-Страхование» осуществило страховую выплату за гибель более 500 га рапса

22 августа 2024, 06:14
Фото: freepik.com
Реклама. АО СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ» . erid: LjN8KUWL4
АО СК «РСХБ-Страхование» произвело страховую выплату в размере 5,9 млн рублей по договору страхования посевов (посадок) сельскохозяйственных культур агропромышленному предприятию Калининградской области.

Страховым случаем стала утрата (гибель) посевов озимого рапса общей площадью более 500 га на территории четырех муниципальных округов области в результате непредвиденного воздействия неблагоприятных погодных условий.

Зимняя погода в регионе характеризовалась переменчивым характером. В начале декабря наблюдались сильные морозы и осадки в виде снега — сформировался снежный покров до 6 см. Резкое потепление и прошедшие в конце декабря обильные дожди привели к быстрому таянию снежного покрова и образованию на полях скопления большого количества воды, что стало причиной вымокания озимых посевов сельскохозяйственных культур.

Рассмотрев предоставленные страхователем документы, АО СК «РСХБ-Страхование» признало случай страховым и выплатило возмещение в соответствии с условиями договора.

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