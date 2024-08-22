Астроном оценил вероятность северного сияния в Ростовской области в августе

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
С недавнего времени полярные сияния стали для дончан нередким явлением. Они сопровождали почти каждую сильную магнитную бурю в регионе. Корреспондент RostovGazeta узнал у ростовского астронома Сергея Жмайлова, когда небо над Ростовской областью снова засияет.
«До конца августа мы вряд ли увидим в небе что-то необычное. Пик солнечной активности этим летом уже прошел и настолько сильных магнитных бурь, которые могли бы вызвать эффект полярного сияния, не ожидается», — отмечает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что жители Ростовской области смогут наблюдать в небе «Осетровую Луну».