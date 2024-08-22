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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Ростовчане не увидят северного сияния в августе

Астроном оценил вероятность северного сияния в Ростовской области в августе

22 августа 2024, 11:33
Фото: Pxhere
Ростовчане не увидят северного сияния в августе
До конца месяца Солнце будет вести себя менее активно и не будет возмущать геомагнитное поле над Ростовской областью, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский астроном Сергей Жмайлов.

С недавнего времени полярные сияния стали для дончан нередким явлением. Они сопровождали почти каждую сильную магнитную бурю в регионе. Корреспондент RostovGazeta узнал у ростовского астронома Сергея Жмайлова, когда небо над Ростовской областью снова засияет.

Жители в Ростовской области увидели полярное сияние
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«До конца августа мы вряд ли увидим в небе что-то необычное. Пик солнечной активности этим летом уже прошел и настолько сильных магнитных бурь, которые могли бы вызвать эффект полярного сияния, не ожидается», — отмечает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что жители Ростовской области смогут наблюдать в небе «Осетровую Луну».

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Астрономия#Астрономические явления#Полярное сияние
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