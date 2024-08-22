Часть жителей Ростовской области освободили от уплаты комиссии по ЖКУ

От комиссии при перечислении платы за услуги ЖКХ освобождены те граждане, кто нуждается в социальной поддержке. К ним относят пенсионеров, инвалидов, ветеранов, а также членов семей погибших или умерших инвалидов воин, участников ВОВ и ветеранов боевых действий. Также от уплаты комиссии по ЖКУ освобождены лица старше 18 лет, входящие в состав многодетной семьи.