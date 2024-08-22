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Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

Пенсионеров, инвалидов и многодетные семьи освободили от уплаты комиссии по ЖКУ

Часть жителей Ростовской области освободили от уплаты комиссии по ЖКУ

22 августа 2024, 16:26
Фото: Изображение Midjourney
Пенсионеров, инвалидов и многодетные семьи освободили от уплаты комиссии по ЖКУ
Пенсионеров, инвалидов и многодетные семьи освободили от уплаты комиссии по ЖКУ, сообщалось ранее в пресс-службе правительства Ростовской области.

От комиссии при перечислении платы за услуги ЖКХ освобождены те граждане, кто нуждается в социальной поддержке. К ним относят пенсионеров, инвалидов, ветеранов, а также членов семей погибших или умерших инвалидов воин, участников ВОВ и ветеранов боевых действий. Также от уплаты комиссии по ЖКУ освобождены лица старше 18 лет, входящие в состав многодетной семьи.

Эти меры поддержки ввели в России с 1 июля текущего года.

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Ранее стало известно, когда в Ростовской области снова поднимут тарифы ЖКУ.

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