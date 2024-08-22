Число пострадавших пожарных на нефтебазе в Пролетарске выросло до 47 человек

Первоначально говорилось о 41 пострадавшем пожарном, часть пациентов пришлось доставить в реанимацию. Теперь издание пишет, что количество раненых выросло до 47 граждан. Но информации от официальных органов власти и МЧС об этом не поступало, несмотря на многочисленные запросы журналистов.