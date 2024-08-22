rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Число раненых при пожаре на нефтебазе в Пролетарске выросло до 47

Число пострадавших пожарных на нефтебазе в Пролетарске выросло до 47 человек

22 августа 2024, 07:31
Фото: 76.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Число раненых при пожаре на нефтебазе в Пролетарске выросло до 47
В Ростовской области помощь медиков потребовалась 47 гражданам, пострадавшим при пожаре на нефтебазе, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Напомним, что нефтебаза вспыхнула еще в воскресенье, когда упали обломки сбитого БПЛА. Огонь не получатся ликвидировать до сих пор.

Первоначально говорилось о 41 пострадавшем пожарном, часть пациентов пришлось доставить в реанимацию. Теперь издание пишет, что количество раненых выросло до 47 граждан. Но информации от официальных органов власти и МЧС об этом не поступало, несмотря на многочисленные запросы журналистов.

Пепелище в сердце Ростова: как спустя 7 лет после пожара выглядит Театральный спуск
Узнать подробнее

Добавим, что в районе пожара действует режим ЧС. Всего к ликвидации огня привлекли сотни человек.

Кроме того, губернатор Василий Голубев сделал заявление о тушении этого крупного возгорания. А СМИ писали, что огонь успел пройти площадь в 10 тысяч квадратов.

Каких-либо прогнозов о том, когда завершится тушение огня, пока нет.

Читайте также:
Пепелище в сердце Ростова: как спустя 7 лет после пожара выглядит Театральный спускВ Ростовской области массово распродают нефтебазы после пожара в ПролетарскеПламя от пожара на нефтебазе в Пролетарске доходит до 10 метров в высоту
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Нефть#Происшествия
Подпишитесь
Минобороны рассказало, как ВСУ пытались атаковать Ростовскую область
Сегодня, 05:20
Остался только каркас: появилось видео горящей фуры на М-4 «Дон» в Ростовской области
Вчера, 17:49
«Санечек, рвануло, жми!»: пожарные сняли момент взрыва топлива в Пролетарске
Вчера, 15:47
Отели в Ростове-на-Дону поднимут цены после введения туристического налога
Вчера, 15:40
Жители Пролетарска сообщили о взрыве цистерны с топливом
Вчера, 14:33
Пепелище в сердце Ростова: как спустя 7 лет после пожара выглядит Театральный спуск
Вчера, 19:35