Число пострадавших пожарных на нефтебазе в Пролетарске выросло до 47 человек

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Напомним, что нефтебаза вспыхнула еще в воскресенье, когда упали обломки сбитого БПЛА. Огонь не получатся ликвидировать до сих пор.
Первоначально говорилось о 41 пострадавшем пожарном, часть пациентов пришлось доставить в реанимацию. Теперь издание пишет, что количество раненых выросло до 47 граждан. Но информации от официальных органов власти и МЧС об этом не поступало, несмотря на многочисленные запросы журналистов.
Добавим, что в районе пожара действует режим ЧС. Всего к ликвидации огня привлекли сотни человек.
Кроме того, губернатор Василий Голубев сделал заявление о тушении этого крупного возгорания. А СМИ писали, что огонь успел пройти площадь в 10 тысяч квадратов.
Каких-либо прогнозов о том, когда завершится тушение огня, пока нет.