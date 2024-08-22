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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Двое детей пошли в парикмахерскую и пропали в Ростовской области

Двое детей пропали по дороге в парикмахерскую в Ростовской области

22 августа 2024, 10:41
Фото: Unsplash
Двое детей пошли в парикмахерскую и пропали в Ростовской области
В Ростовской области проводится проверка из-за исчезновения двух детей, сообщили в региональном УСКР.

В следственный отдел поступила информация о пропаже двух братьев, им 15 и 9 лет. Они в среду, 21 августа, ушли из дома в Аксайском районе и не вернулись.

В данный момент идет розыск пропавших, в котором участвуют, в том числе, полицейские.

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Telegram-канал Don_Mash пишет, что братья пошли в парикмахерскую в поселке Рассвет. Но до пункта назначения так и не добрались.

В 19 часов вечера связь с их телефонами прервалась. Мама сильно забеспокоилась и обратилась в полицию, а также к поисковым отрядам.

Ранее стало известно, что больше 80 человек в Ростовской области пропали без вести.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пропажа#Происшествия#Парикмахерская
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