Двое детей пропали по дороге в парикмахерскую в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В следственный отдел поступила информация о пропаже двух братьев, им 15 и 9 лет. Они в среду, 21 августа, ушли из дома в Аксайском районе и не вернулись.
В данный момент идет розыск пропавших, в котором участвуют, в том числе, полицейские.
Telegram-канал Don_Mash пишет, что братья пошли в парикмахерскую в поселке Рассвет. Но до пункта назначения так и не добрались.
В 19 часов вечера связь с их телефонами прервалась. Мама сильно забеспокоилась и обратилась в полицию, а также к поисковым отрядам.
Ранее стало известно, что больше 80 человек в Ростовской области пропали без вести.