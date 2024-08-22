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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Дым от полыхающей нефтебазы добрался до нескольких городов Ростовской области

Дым от горящей нефтебазы накрыл города в сотнях километров от Пролетарска

22 августа 2024, 10:07
Фото: «Наша неделя. Пролетарск"/Леонид Заплаткин
Дым от полыхающей нефтебазы добрался до нескольких городов Ростовской области
В Ростовской области дым от загоревшейся нефтебазы в Пролетарске распространяется все дальше и дальше, сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».

Напомним, что нефтебаза горит с воскресенья, ее тушат сотни человек. Причиной возгорания стали упавшие обломки сбитого БПЛА.

Теперь жители Шахт, Новошахтинска и Красного Сулина заявили, что дым дошел до их городов. Они чувствуют запах гари. При этом от Пролетарска до Шахт по прямой около 160 километров, а до Каменска-Шахтинского — больше 200.

Но никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Видео: «Наша неделя. Пролетарск"/Леонид Заплаткин
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Видео: ТГ канал «КВУ-Шахты»

«В Пролетарск пусть приедут, тут вообще дышать нечем», — сообщили местные жители в комментариях.

«Я с Пролетарска с центра, вся улица Свободная в дыму стоит», — говорится в комментариях.

«Гуково тоже в 10 утра затянуло, где-то до 11 было. Ужас», — рассказали горожане.

Дым от полыхающей нефтебазы добрался до нескольких городов Ростовской областиДым от полыхающей нефтебазы добрался до нескольких городов Ростовской области
Дым от полыхающей нефтебазы добрался до нескольких городов Ростовской областиДым от полыхающей нефтебазы добрался до нескольких городов Ростовской области
Дым от полыхающей нефтебазы добрался до нескольких городов Ростовской области
Фото: ТГ-канал Rostovinside

Напомним, что число пострадавших пожарных на нефтебазе в Пролетарске выросло до 47 человек.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Пролетарское кладбище#Нефтебаза#Происшествия#Онлайн-репортаж: пятые сутки горит нефтебаза в Пролетарске
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