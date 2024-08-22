Дым от горящей нефтебазы накрыл города в сотнях километров от Пролетарска

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Напомним, что нефтебаза горит с воскресенья, ее тушат сотни человек. Причиной возгорания стали упавшие обломки сбитого БПЛА.
Теперь жители Шахт, Новошахтинска и Красного Сулина заявили, что дым дошел до их городов. Они чувствуют запах гари. При этом от Пролетарска до Шахт по прямой около 160 километров, а до Каменска-Шахтинского — больше 200.
Но никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«В Пролетарск пусть приедут, тут вообще дышать нечем», — сообщили местные жители в комментариях.
«Я с Пролетарска с центра, вся улица Свободная в дыму стоит», — говорится в комментариях.
«Гуково тоже в 10 утра затянуло, где-то до 11 было. Ужас», — рассказали горожане.