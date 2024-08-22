ФК «Ростов» направит ответную жалобу на «Оренбург» за нарушение правил

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
ФК «Ростов» направил жалобу в экспертно‑судейскую комиссию Российского футбольного союза. Представители клуба считают, что «Оренбургу» не назначили заслуженный пенальти. В связи с этим «Ростов» требует рассмотреть эпизод с нарушением на 49-й минуте игры.
Напомним, что матч состоялся 17 августа на «Ростов-Арене». Хозяева поля обыграли «Оренбург» со счетом 3:2. Так, команда за пять туров уже заработала восемь очков и занимает шестое место в рейтинге.
Ранее главный тренер футбольного клуба умер прямо во время матча в донской столице.
До этого гимнаст, которого готовили в Ростове-на-Дону, выиграл серебро на Олимпиаде в Париже.