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ФК «Ростов» планирует обжаловать победный матч над «Оренбургом»

ФК «Ростов» направит ответную жалобу на «Оренбург» за нарушение правил

22 августа 2024, 10:13
Фото: 1MI
ФК «Ростов» планирует обжаловать победный матч над «Оренбургом»
Футбольный клуб «Ростов» намерен подать ответную жалобу на нарушения своих соперников ФК «Оренбург» во время игры в донской столице, сообщает «Матч ТВ».

ФК «Ростов» направил жалобу в экспертно‑судейскую комиссию Российского футбольного союза. Представители клуба считают, что «Оренбургу» не назначили заслуженный пенальти. В связи с этим «Ростов» требует рассмотреть эпизод с нарушением на 49-й минуте игры.

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Напомним, что матч состоялся 17 августа на «Ростов-Арене». Хозяева поля обыграли «Оренбург» со счетом 3:2. Так, команда за пять туров уже заработала восемь очков и занимает шестое место в рейтинге.

Ранее главный тренер футбольного клуба умер прямо во время матча в донской столице.

До этого гимнаст, которого готовили в Ростове-на-Дону, выиграл серебро на Олимпиаде в Париже.

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