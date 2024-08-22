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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Гидрометцентр рассказал об уровне радиации в Ростовской области

Гидрометцентр назвал уровень радиации в Ростовской области

22 августа 2024, 14:48
Фото: mchs.gov.ru
Гидрометцентр рассказал об уровне радиации в Ростовской области
Мощность дозы гамма-излучения в Ростовской области находится в пределах нормы, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно последним данным, уровень радиации в Ростовской области находится в пределах нормы. На территории всего Южного федерального округа аварийных ситуаций и экстремально высокого загрязнения окружающей среды не зарегистрировано.

В районе Ростовской АЭС мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения составила 0,10-0,14 микрозиверт в час, что является естественным радиационным фоном.

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Ранее Ростехнадзор рассказал, безопасна ли Ростовская АЭС и что происходит с радиацией. Специалисты проверили готовность энергоблока № 3 Ростовской АЭС к пуску после ремонта.

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