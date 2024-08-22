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Published Сегодня, 04:29

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Updated Сегодня, 04:31

Губернатор Голубев назвал подробности атаки дронов на Ростовскую область

Губернатор Голубев назвал подробности атаки дронов на Ростовскую область

22 августа 2024, 04:29
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области пять беспилотников пытались атаковать регион в ночь на четверг, 22 августа, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что беспилотники заметила система ПВО, которая и устранила угрозу. Все воздушные цели удалось уничтожить.

По предварительной информации, помощь медиков никому не потребовалась. Также нет повреждений объектов.

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Пользователи в соцсетях написали, что слышали несколько взрывов.

«Просыпаешься от хлопков и не знаешь, куда бежать», — заявили жители региона.

«Спасибо нашим военным, они нас охраняют», — пишут подписчики. Они добавили, что слышали звуки сирен.

Ранее окна и двери выбило в домах из-за взрывной волны от ракеты в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Атака#Дроны#Происшествия
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