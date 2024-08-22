Губернатор Голубев назвал подробности атаки дронов на Ростовскую область

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Он рассказал, что беспилотники заметила система ПВО, которая и устранила угрозу. Все воздушные цели удалось уничтожить.
По предварительной информации, помощь медиков никому не потребовалась. Также нет повреждений объектов.
Пользователи в соцсетях написали, что слышали несколько взрывов.
«Просыпаешься от хлопков и не знаешь, куда бежать», — заявили жители региона.
«Спасибо нашим военным, они нас охраняют», — пишут подписчики. Они добавили, что слышали звуки сирен.
Ранее окна и двери выбило в домах из-за взрывной волны от ракеты в Ростовской области.