Губернатор запретил все массовые мероприятия на улицах Ростовской области

«Массовые праздники, общественные акции, которые готовились на улицах, запрещены. Они возможны в закрытых помещениях, конечно, при решении всех вопросов обеспечения безопасности. Это касается не только выборных процессов, но и других мероприятий, которые были намечены в сентябре», — сказал Василий Голубев.