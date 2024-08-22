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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

День города в Ростове в 2023 году

Губернатор запретил все массовые мероприятия на улицах Ростовской области

22 августа 2024, 15:52
Фото: rostovgazeta.ru
День города в Ростове в 2023 году
Проведение массовых мероприятий на открытой местности в Ростовской области запрещены, напомнил губернатор Василий Голубев.

Глава региона указал подчинённым на необходимость усиления мер безопасности в Ростовской области. Он напомнил коллегам, что на всей территории региона запрещено проведений массовых мероприятий на открытых площадках.

«Массовые праздники, общественные акции, которые готовились на улицах, запрещены. Они возможны в закрытых помещениях, конечно, при решении всех вопросов обеспечения безопасности. Это касается не только выборных процессов, но и других мероприятий, которые были намечены в сентябре», — сказал Василий Голубев.

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275-летие Ростова-на-Дону также пройдёт без массовых мероприятий на улицах. Все концерты перенесли на закрытые площадки.

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