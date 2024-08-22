Губернатор запретил все массовые мероприятия на улицах Ростовской области

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Глава региона указал подчинённым на необходимость усиления мер безопасности в Ростовской области. Он напомнил коллегам, что на всей территории региона запрещено проведений массовых мероприятий на открытых площадках.
«Массовые праздники, общественные акции, которые готовились на улицах, запрещены. Они возможны в закрытых помещениях, конечно, при решении всех вопросов обеспечения безопасности. Это касается не только выборных процессов, но и других мероприятий, которые были намечены в сентябре», — сказал Василий Голубев.
275-летие Ростова-на-Дону также пройдёт без массовых мероприятий на улицах. Все концерты перенесли на закрытые площадки.