Из-за автомобилистки в Ростовской области погиб её сын и пострадала дочь

В апреле 2024 года обвиняемая, не имея водительских прав и будучи пьяной, села за руль автомобиля Mitsubishi. В машине с ней находились её 5-летний сын и 12-летняя дочь. Женщина во время движения не справилась с управлением и вылетела с дороги, где машина опрокинулась.