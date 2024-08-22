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Жительница Ростовской области признана судом виновной в смертельном ДТП

Из-за автомобилистки в Ростовской области погиб её сын и пострадала дочь

22 августа 2024, 16:37
Фото: 1MI
Жительница Ростовской области признана судом виновной в смертельном ДТП
Жительница Ростовской области признана судом виновной в смертельном ДТП, сообщили в региональном Следкоме.

В апреле 2024 года обвиняемая, не имея водительских прав и будучи пьяной, села за руль автомобиля Mitsubishi. В машине с ней находились её 5-летний сын и 12-летняя дочь. Женщина во время движения не справилась с управлением и вылетела с дороги, где машина опрокинулась.

Мальчик от полученных травм скончался, а девочка получила серьёзные травмы.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении автомобилистки и признал её виновной. Женщину отправили в колонию на четыре года.

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Ранее два взрослых и ребёнок погибли в ДТП с фурой в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#ДТП#Транспорт#Следком#Происшествия
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