Из-за автомобилистки в Ростовской области погиб её сын и пострадала дочь

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
В апреле 2024 года обвиняемая, не имея водительских прав и будучи пьяной, села за руль автомобиля Mitsubishi. В машине с ней находились её 5-летний сын и 12-летняя дочь. Женщина во время движения не справилась с управлением и вылетела с дороги, где машина опрокинулась.
Мальчик от полученных травм скончался, а девочка получила серьёзные травмы.
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении автомобилистки и признал её виновной. Женщину отправили в колонию на четыре года.