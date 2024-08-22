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Кусок бетонной плиты балкона рухнул на тротуар в центре Ростова-на-Дону

Кусок бетонного балкона рухнул у здания «Золотого колоса» в центре Ростова

22 августа 2024, 06:51
Фото: Яндекс. Карты / видео t.me/rostovrnd
Кусок бетонной плиты балкона рухнул на тротуар в центре Ростова-на-Дону
В центре Ростова-на-Дону обрушился балкон пятиэтажного здания. Куски бетона приземлились на тротуар, сообщает телеграм-канал «Ростов папа».

Жители Ростова-на-Дону рассказали, что стали свидетелями обрушения части балкона. Ростовчане сидели в семейном кафе, расположенном в этом же здании. И в один момент раздался ряд сильных грохотов, которые даже перепутали с работой ПВО. Оказалось, что это отвалилась часть бетонной плиты балкона.

Добавим, что речь идет о здании, которое находится на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Буденновского. Дом был возведен в 1952 году. По счастливой случайности от обрушения никто не пострадал.

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Кусок бетонной плиты балкона рухнул на тротуар в центре Ростова-на-Дону
Видео: Яндекс. Карты / видео t.me/rostovrnd

Ростовчане сожалеют, что их любимый город дряхлеет на глазах: «Этот дом весь разваливается. В прошлом году со стороны Буденновского на стеклянную остановку кусок лепнины упал».

«А что в Ростове не разваливается? Вчера с дочкой гуляли по центру, так грустно стало. Ростов на ладан дышит», — пишет горожанин.

Ранее облицовка дома обрушилась на Chevrolet Camaro в Ростове-на-Дону.

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