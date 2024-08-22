Кусок бетонного балкона рухнул у здания «Золотого колоса» в центре Ростова

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Жители Ростова-на-Дону рассказали, что стали свидетелями обрушения части балкона. Ростовчане сидели в семейном кафе, расположенном в этом же здании. И в один момент раздался ряд сильных грохотов, которые даже перепутали с работой ПВО. Оказалось, что это отвалилась часть бетонной плиты балкона.
Добавим, что речь идет о здании, которое находится на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Буденновского. Дом был возведен в 1952 году. По счастливой случайности от обрушения никто не пострадал.
Ростовчане сожалеют, что их любимый город дряхлеет на глазах: «Этот дом весь разваливается. В прошлом году со стороны Буденновского на стеклянную остановку кусок лепнины упал».
«А что в Ростове не разваливается? Вчера с дочкой гуляли по центру, так грустно стало. Ростов на ладан дышит», — пишет горожанин.
Ранее облицовка дома обрушилась на Chevrolet Camaro в Ростове-на-Дону.