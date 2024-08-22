Кусок бетонного балкона рухнул у здания «Золотого колоса» в центре Ростова

Жители Ростова-на-Дону рассказали, что стали свидетелями обрушения части балкона. Ростовчане сидели в семейном кафе, расположенном в этом же здании. И в один момент раздался ряд сильных грохотов, которые даже перепутали с работой ПВО. Оказалось, что это отвалилась часть бетонной плиты балкона.