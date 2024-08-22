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Posted Сегодня, 18:07

Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Центр и Западный в Ростове останутся без горячей воды со 2 сентября

Масштабные отключения горячей воды ждут тысячи жителей Ростова-на-Дону

22 августа 2024, 18:07
Фото: 1MI
Центр и Западный в Ростове останутся без горячей воды со 2 сентября
Центр и Западный в Ростове останутся без горячей воды со 2 сентября, предупредили «Ростовские тепловые сети».

Отключения запланированы со 2 по 7 сентября. Коммунальщики будут проводить плановые работы в рамках подготовки к отопительному сезону.

В центре Ростова горячую воду отключат в границах: набережная реки Дон — Сиверса — Локомотивная — Мечникова — Текучева — проспект Театральный — проспект Шолохова — 26-я Линия, 21-я линия-площадь Свободы.

На Западном без горячей воды останутся жильцы домов в пределах улиц Малиновского — Доватора — Мадояна — Стачки — Интернациональной — 2-й Володарского — Заводской — Каширской. Также горячее водоснабжение ограничат в Левенцовке, на улицах Пескова, Разина, 3-ей Кольцевой, Профсоюзной и в Машиностроительном переулке. В зону отключения попали и дома на улицах Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко.

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Ранее RostovGazeta рассказала, как жители СНТ в Ростове остались на несколько дней без воды.

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