Масштабные отключения горячей воды ждут тысячи жителей Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Отключения запланированы со 2 по 7 сентября. Коммунальщики будут проводить плановые работы в рамках подготовки к отопительному сезону.
В центре Ростова горячую воду отключат в границах: набережная реки Дон — Сиверса — Локомотивная — Мечникова — Текучева — проспект Театральный — проспект Шолохова — 26-я Линия, 21-я линия-площадь Свободы.
На Западном без горячей воды останутся жильцы домов в пределах улиц Малиновского — Доватора — Мадояна — Стачки — Интернациональной — 2-й Володарского — Заводской — Каширской. Также горячее водоснабжение ограничат в Левенцовке, на улицах Пескова, Разина, 3-ей Кольцевой, Профсоюзной и в Машиностроительном переулке. В зону отключения попали и дома на улицах Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко.