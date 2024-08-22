Масштабные отключения горячей воды ждут тысячи жителей Ростова-на-Дону

На Западном без горячей воды останутся жильцы домов в пределах улиц Малиновского — Доватора — Мадояна — Стачки — Интернациональной — 2-й Володарского — Заводской — Каширской. Также горячее водоснабжение ограничат в Левенцовке, на улицах Пескова, Разина, 3-ей Кольцевой, Профсоюзной и в Машиностроительном переулке. В зону отключения попали и дома на улицах Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко.