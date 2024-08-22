Мать ростовской студентки Цомартовой заявила, что ее могли насильно выдать замуж

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Напомним, что Анна Цомартова исчезла еще в феврале текущего года. Она находилась в Каспийске на соревнованиях по тайскому боксу. После неудачного боя Анна убежала к берегу моря, после этого ее никто не видел.
Сейчас мать девушки рассказала изданию, что не исключает вероятности ее похищения. По ее словам, ростовчанку могли украсть для замужества и сейчас удерживают взаперти.
«Аня не могла заранее сговориться с молодым человеком. Ее родители не возражали против ее отношений и не запрещали ей встречаться с юношами», — сказано в сообщении.
Мама исчезнувшей студентки заявила, что ее дочь мало интересовалась замужеством. Анна была довольно требовательной к молодым людям и едва ли могла по собственной воле отправиться куда-то с парнем.