rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Мать ростовчанки Цомартовой заявила, что ее могли украсть ради свадьбы

Мать ростовской студентки Цомартовой заявила, что ее могли насильно выдать замуж

22 августа 2024, 12:06
Фото: Unsplash
Мать ростовчанки Цомартовой заявила, что ее могли украсть ради свадьбы
Студентку Анну Цомартову из Ростова-на-Дону могли похитить для того, чтобы насильно выдать замуж, пишет «КП-Северный Кавказ» со ссылкой на слова матери девушки.

Напомним, что Анна Цомартова исчезла еще в феврале текущего года. Она находилась в Каспийске на соревнованиях по тайскому боксу. После неудачного боя Анна убежала к берегу моря, после этого ее никто не видел.

Сейчас мать девушки рассказала изданию, что не исключает вероятности ее похищения. По ее словам, ростовчанку могли украсть для замужества и сейчас удерживают взаперти.

Мать студентки из Ростова Анны Цомартовой нашла зацепки в деле об ее пропаже
Узнать подробнее

«Аня не могла заранее сговориться с молодым человеком. Ее родители не возражали против ее отношений и не запрещали ей встречаться с юношами», — сказано в сообщении.

Мама исчезнувшей студентки заявила, что ее дочь мало интересовалась замужеством. Анна была довольно требовательной к молодым людям и едва ли могла по собственной воле отправиться куда-то с парнем.

Читайте также:
В Ростовской области не могут разыскать более 50 пропавших жителей в 2023 годуПолиция разыскала похищенного в центре Ростова-на-Дону мужчинуВ Ростове-на-Дону не могут разыскать 427 скрывающихся преступников
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пропажа#Каспийск
Подпишитесь
Жителям Курской области помогут с временным жильем
Вчера, 15:57
Нутрициолог из Ростова предупредила об опасной «бактерии холодильника»
Сегодня, 13:33
В Ростовской области усилили мониторинг за уровнем радиации
Сегодня, 13:19
Шестые сутки горит топливо на нефтебазе в Пролетарске. Что там сейчас происходит?
Сегодня, 13:17
Стало известно, когда резко похолодает в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:15