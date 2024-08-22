Международный конкурс уличных культур завершается на Ставрополье

«И сегодня мы приветствуем вас на нашей родной земле, в Ставропольском крае. Кто-то из наших гостей уже был в России, кто-то приехал впервые. Очень надеюсь, что „КАРДО“ поможет вам по-настоящему открыть нашу страну», — заключил в своем обращении к гостям губернатор, выразив надежду, что через иностранных гостей их родные, друзья, соотечественники увидят Россию такой, какая она есть.