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Международный конкурс уличных культур завершается на Ставрополье

Международный конкурс уличных культур завершается на Ставрополье

22 августа 2024, 20:02
Фото: пресс-служба Ставропольского края
Финал международного конкурса-премии уличных культур «КАРДО» принимает гостей на Ставрополье. Мероприятие стартовало в Ставрополе в День Государственного флага России.

Конкурс «КАРДО» обрел популярность, будучи совместным проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и общественной организации «Улицы России». Семь лет назад ему дали старт на Ставрополье, и за это время он успел проделать впечатляющий путь, приобретя серьезную международную известность. Сейчас благодаря конкурсу Россия привлекает молодежь из разных уголков света, сообщает newstracker.ru.

В финале «КАРДО» в этом году на Ставрополье участвует 2,5 тысячи молодых спортсменов, музыкантов, художников из 47 стран. География проекта все эти годы динамично расширялась: за прошедший год количество стран-участниц удвоилось. В том числе впервые участниками гранд-финала конкурса стали представители Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Перу, Чили и Новой Зеландии.

В приветственном слове, адресованном участникам конкурса, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подчеркнул, что Россию, которая продолжает собирать думающую молодёжь со всего света даже на фоне санкций и попыток погрузить страну в изоляцию, никому не удастся «отменить».

«И сегодня мы приветствуем вас на нашей родной земле, в Ставропольском крае. Кто-то из наших гостей уже был в России, кто-то приехал впервые. Очень надеюсь, что „КАРДО“ поможет вам по-настоящему открыть нашу страну», — заключил в своем обращении к гостям губернатор, выразив надежду, что через иностранных гостей их родные, друзья, соотечественники увидят Россию такой, какая она есть.

Губернатор также напомнил, что спорт и творчество сближают людей, способствуя обретению единомышленников.

Он указал: Ставрополье давно славится как один из передовых российских центров патриотического воспитания и крупнейшая площадка для работы с детьми и молодежью.

Это заслуженная репутация, так как в регионе налажена всеобщая поддержка молодежных проектов с финансированием из бюджетов всех уровней, а также активно идет выполнение краевых государственных программ.

«Мы за то, чтобы молодёжь находила себя в спорте, творчестве, науке. И „КАРДО“ этому запросу отвечает», — резюмировал ставропольский глава, объясняя стремление поддерживать проекты, подобные «КАРДО».

На протяжении семи месяцев участники «КАРДО» проходили испытания в ходе отборочных туров, состязаний, спортивных квалификаций, региональных и национальных финалов. На Ставрополье сейчас собрали лучших представителей уличной культуры и спорта, из которых жюри выберет победителей. В течение трех конкурсных дней будут названы имена сильнейших финалистов в 11 номинациях, включая хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, диджеинг. Также участников будут ждать образовательные мероприятия. Конкурс завершится в воскресенье, 25 августа, церемонией награждения.

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