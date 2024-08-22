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Published Сегодня, 05:20

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Updated Сегодня, 06:07

Минобороны рассказало, как ВСУ пытались атаковать Ростовскую область

Минобороны рассказало, как ВСУ пытались атаковать Ростовскую область

22 августа 2024, 05:20
Фото: mil.ru / для илллюстрации
Минобороны рассказало, как ВСУ пытались атаковать Ростовскую область
Ночью в четверг, 22 августа, была зафиксирована попытка атаки по Ростовской области, сообщили в Минобороны.

Для атаки по российскому региону ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа. В результате уничтожили семь дронов.

За этот период в РФ ликвидировали 28 беспилотников, в том числе в Волгоградской и Белгородской областях. Ранее об атаке сообщал губернатор донского региона Василий Голубев. По его словам, нет никаких разрушений и никому не понадобилась помощь медиков.

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Пользователи в соцсетях рассказали, что слышали ночью звуки взрывов. Также они поблагодарили российских военных за обеспечение безопасности.

Ранее полыхающие емкости с топливом в Пролетарске увидели из космоса. Они загорелись из-за падения обломков сбитого БПЛА.

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#Илья Протвинов#Россия#Ростов-на-Дону#Атака#Дроны#Происшествия
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