Минобороны рассказало, как ВСУ пытались атаковать Ростовскую область

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Для атаки по российскому региону ВСУ использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа. В результате уничтожили семь дронов.
За этот период в РФ ликвидировали 28 беспилотников, в том числе в Волгоградской и Белгородской областях. Ранее об атаке сообщал губернатор донского региона Василий Голубев. По его словам, нет никаких разрушений и никому не понадобилась помощь медиков.
Пользователи в соцсетях рассказали, что слышали ночью звуки взрывов. Также они поблагодарили российских военных за обеспечение безопасности.
Ранее полыхающие емкости с топливом в Пролетарске увидели из космоса. Они загорелись из-за падения обломков сбитого БПЛА.