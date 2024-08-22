Минобороны рассказало, как ВСУ пытались атаковать Ростовскую область

За этот период в РФ ликвидировали 28 беспилотников, в том числе в Волгоградской и Белгородской областях. Ранее об атаке сообщал губернатор донского региона Василий Голубев. По его словам, нет никаких разрушений и никому не понадобилась помощь медиков.