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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Названы школы Ростова-на-Дону, попавшие в рейтинг лучших в стране

Названы школы Ростова-на-Дону, попавшие в рейтинг лучших в стране

22 августа 2024, 11:03
Фото: 1MI
Названы школы Ростова-на-Дону, попавшие в рейтинг лучших в стране

Шесть школ Ростова-на-Дону попали в рейтинг лучших в стране

В Ростовской области сразу шесть учебных заведений оказались в рейтинге по количеству выпускников, попавших в ведущие вузы России. Статистику предоставил Rating Review.

Всего в список попали 500 школ и лицеев России. Шесть из них находятся в Ростовской области. Так, в рейтинг лучших учебных заведений попал Лицей КЭО. Учреждение заняло 170-е место. 47,3% выпускников этой школы, решивших получать высшее образование, поступили в вузы на бюджет, 9,5% — по целевой программе, а 43,2% — зачислены в университет по результатам олимпиады.

Таганрогский Лицей № 4 (ТМОЛ) расположился на 171-м месте рейтинга. Здесь 83% поступивших в вузы выпускников будут обучаться бюджете, 10,7% — зачислены по договору, а 6,3% — по результатам олимпиад.

Таганрогский Лицей № 4 (ТМОЛ) расположился на 171 месте рейтинга.Таганрогский Лицей № 4 (ТМОЛ) расположился на 171 месте рейтинга.
Таганрогский Лицей № 4 (ТМОЛ) расположился на 171 месте рейтинга.
Фото: Яндекс. Карты

389-ю строчку рейтинга занял Лицей № 50 при ДГТУ. Здесь на долю бюджетников приходится 76,1%, доля студентов, обучающихся вузах по договору, составляет 18,3%. А по олимпиаде в университет поступают 5,6% лицеистов.

389 строчку рейтинга занял Лицей № 50 при ДГТУ389 строчку рейтинга занял Лицей № 50 при ДГТУ
389 строчку рейтинга занял Лицей № 50 при ДГТУ
Фото: Яндекс. Карты
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Гимназия ДГТУ встала на 422-е место. 65,8% ее выпускников, получающих высшее образование, попадают на бюджет топовых вузов России. 30,1% бывших учеников зачисляют по договору, а 4,1% — по результатам олимпиад.

Гимназия ДГТУ встала на 422 местоГимназия ДГТУ встала на 422 место
Гимназия ДГТУ встала на 422 место
Фото: Анастасия Бердышева/Консорциум/Гимназия ДГТУ

475-е место присвоили Специализированному учебному научному центру Южного федерального округа (СУНЦ ЮФО). Согласно данным рейтинга, 56,9% вчерашних школьников из числа поступивших в вузы, забирают бюджетные места. По целевому договору поступают 19% бывших учеников, а 24,1% ребят зачисляют на основании побед в олимпиадах.

475 место присвоили СУНЦ ЮФО475 место присвоили СУНЦ ЮФО
475 место присвоили СУНЦ ЮФО
Фото: СУНЦ ЮФО

Лицей ЮФУ разместился на 489-м месте топа. 62% учеников из поступивших в вузы будут обучаться на бюджетной основе, 33,8% — по целевой программе, а 4,2% — по результатам олимпиад.

Лицей ЮФУ разместился на 489 месте топаЛицей ЮФУ разместился на 489 месте топа
Лицей ЮФУ разместился на 489 месте топа
Фото: Яндекс. Карты/Elena Kot

Ранее более 10 тысяч ростовских школьников приняли участие в производственных экскурсиях.

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