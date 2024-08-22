Названы школы Ростова-на-Дону, попавшие в рейтинг лучших в стране

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Всего в список попали 500 школ и лицеев России. Шесть из них находятся в Ростовской области. Так, в рейтинг лучших учебных заведений попал Лицей КЭО. Учреждение заняло 170-е место. 47,3% выпускников этой школы, решивших получать высшее образование, поступили в вузы на бюджет, 9,5% — по целевой программе, а 43,2% — зачислены в университет по результатам олимпиады.
Таганрогский Лицей № 4 (ТМОЛ) расположился на 171-м месте рейтинга. Здесь 83% поступивших в вузы выпускников будут обучаться бюджете, 10,7% — зачислены по договору, а 6,3% — по результатам олимпиад.
389-ю строчку рейтинга занял Лицей № 50 при ДГТУ. Здесь на долю бюджетников приходится 76,1%, доля студентов, обучающихся вузах по договору, составляет 18,3%. А по олимпиаде в университет поступают 5,6% лицеистов.
Гимназия ДГТУ встала на 422-е место. 65,8% ее выпускников, получающих высшее образование, попадают на бюджет топовых вузов России. 30,1% бывших учеников зачисляют по договору, а 4,1% — по результатам олимпиад.
475-е место присвоили Специализированному учебному научному центру Южного федерального округа (СУНЦ ЮФО). Согласно данным рейтинга, 56,9% вчерашних школьников из числа поступивших в вузы, забирают бюджетные места. По целевому договору поступают 19% бывших учеников, а 24,1% ребят зачисляют на основании побед в олимпиадах.
Лицей ЮФУ разместился на 489-м месте топа. 62% учеников из поступивших в вузы будут обучаться на бюджетной основе, 33,8% — по целевой программе, а 4,2% — по результатам олимпиад.