Названы школы Ростова-на-Дону, попавшие в рейтинг лучших в стране

Всего в список попали 500 школ и лицеев России. Шесть из них находятся в Ростовской области. Так, в рейтинг лучших учебных заведений попал Лицей КЭО. Учреждение заняло 170-е место. 47,3% выпускников этой школы, решивших получать высшее образование, поступили в вузы на бюджет, 9,5% — по целевой программе, а 43,2% — зачислены в университет по результатам олимпиады.