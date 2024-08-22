Нутрициолог из Ростова предупредила об опасной «бактерии холодильника»

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Как объясняет Анастасия Тодорова, листерии могут обитать в продуктах, не проходящих достаточную термическую обработку.
«Мягкие сыры, молочные продукты, полуфабрикаты из мяса, немытые овощи, фрукты и зелень — все это потенциальные источники листериоза», — отмечает эксперт.
Лучший способ избавиться от бактерии — это подвергнуть продукт термической обработке кипячением в течении 3-5 минут.
«Листерию еще называют бактерией холодильника. Она очень активно размножается там из-за неправильной организации хранения. Лучше все продукты хранить в плотно закрытых индивидуальных контейнерах. Хранение молочных продуктов, мясных, растительных должно быть строго разграничено», — отмечает эксперт.
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