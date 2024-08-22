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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Нутрициолог объяснил, как не заразиться листериозом из-за еды

Нутрициолог из Ростова предупредила об опасной «бактерии холодильника»

22 августа 2024, 13:33
Фото: Unsplash
Нутрициолог объяснил, как не заразиться листериозом из-за еды

Нутрициолог объяснил, как не заразиться листериозом из-за еды в Ростове

«Бактерия холодильника» может в течении многих дней накапливаться в продуктах, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский нутрициолог Анастасия Тодорова.

Как объясняет Анастасия Тодорова, листерии могут обитать в продуктах, не проходящих достаточную термическую обработку.

«Мягкие сыры, молочные продукты, полуфабрикаты из мяса, немытые овощи, фрукты и зелень — все это потенциальные источники листериоза», — отмечает эксперт.

Лучший способ избавиться от бактерии — это подвергнуть продукт термической обработке кипячением в течении 3-5 минут.

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«Листерию еще называют бактерией холодильника. Она очень активно размножается там из-за неправильной организации хранения. Лучше все продукты хранить в плотно закрытых индивидуальных контейнерах. Хранение молочных продуктов, мясных, растительных должно быть строго разграничено», — отмечает эксперт.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Питание#Ростов#Продукты питания
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