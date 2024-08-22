Нутрициолог из Ростова предупредила об опасной «бактерии холодильника»

«Листерию еще называют бактерией холодильника. Она очень активно размножается там из-за неправильной организации хранения. Лучше все продукты хранить в плотно закрытых индивидуальных контейнерах. Хранение молочных продуктов, мясных, растительных должно быть строго разграничено», — отмечает эксперт.