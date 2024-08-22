ОКР составил начальный список олимпийского резерва страны

Главное для ОКР на текущем этапе — подготовить сильный олимпийский резерв, способный конкурировать в спорте высших достижений. Уже сформирован список имен, который будет обновляться каждый год. В него вошли 1124 спортсмена из 78 субъектов РФ в 35 видах спорта, включенных, по предварительной информации, в программу следующих юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в Сенегале в 2026 году. Туда сборная может поехать без ограничений и со всеми национальными атрибутами.