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Updated Сегодня, 10:07

ОКР составил начальный список олимпийского резерва страны

ОКР составил начальный список олимпийского резерва страны

22 августа 2024, 10:07
Фото: ОКР
Олимпийский комитет России совместно со спортивными федерациями включил 40 молодых ребят из Ростовской области в возрасте 14–16 лет в список спортсменов олимпийского резерва.

Чтобы подготовить новое поколение олимпийцев, ОКР разработал проект «Олимпийский резерв — детям лучшее». Его презентация состоялась в Москве 21 августа.

Проект создавался с целью помочь наиболее способным спортсменам в любом месте страны начать свою карьеру. Авторы проекта поставили задачу не допустить деградации системы подготовки олимпийцев, разрушения преемственности поколений и снижения мотивации молодежи заниматься спортом профессионально, передает newstracker.ru.

Главное для ОКР на текущем этапе — подготовить сильный олимпийский резерв, способный конкурировать в спорте высших достижений. Уже сформирован список имен, который будет обновляться каждый год. В него вошли 1124 спортсмена из 78 субъектов РФ в 35 видах спорта, включенных, по предварительной информации, в программу следующих юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в Сенегале в 2026 году. Туда сборная может поехать без ограничений и со всеми национальными атрибутами.

На реализацию проекта ОКР до конца текущего года выделяет 230 миллионов рублей. Ожидаемый результат — высокие показатели на летних Олимпиадах в Лос-Анджелесе и Брисбене, на зимних Олимпийских играх 2030 и 2034 годов, место в тройке призеров общекомандного зачета.

После презентации проекта в ОКР состоялась научная конференция, приуроченная к 10-летию создания инновационного центра комитета, который на своих площадках в Москве, Кисловодске и Сочи активно работает как со спортсменами национальных сборных, так и с юными атлетами, используя уникальные технологии, практики и научно-методические разработки.

Конференция, которая собрала весь цвет спортивной науки России, посвящена в первую очередь вопросам формирования и поддержки олимпийского резерва. ОКР, как главная спортивная общественная организация страны и центр спортивной экспертизы, обладает необходимыми для этого ресурсами и окажет всецелое содействие молодым спортсменам, которые своими результатами заслужили право войти в состав олимпийского резерва страны.

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