ОКР составил начальный список олимпийского резерва страны

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Чтобы подготовить новое поколение олимпийцев, ОКР разработал проект «Олимпийский резерв — детям лучшее». Его презентация состоялась в Москве 21 августа.
Проект создавался с целью помочь наиболее способным спортсменам в любом месте страны начать свою карьеру. Авторы проекта поставили задачу не допустить деградации системы подготовки олимпийцев, разрушения преемственности поколений и снижения мотивации молодежи заниматься спортом профессионально, передает newstracker.ru.
Главное для ОКР на текущем этапе — подготовить сильный олимпийский резерв, способный конкурировать в спорте высших достижений. Уже сформирован список имен, который будет обновляться каждый год. В него вошли 1124 спортсмена из 78 субъектов РФ в 35 видах спорта, включенных, по предварительной информации, в программу следующих юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в Сенегале в 2026 году. Туда сборная может поехать без ограничений и со всеми национальными атрибутами.
На реализацию проекта ОКР до конца текущего года выделяет 230 миллионов рублей. Ожидаемый результат — высокие показатели на летних Олимпиадах в Лос-Анджелесе и Брисбене, на зимних Олимпийских играх 2030 и 2034 годов, место в тройке призеров общекомандного зачета.
После презентации проекта в ОКР состоялась научная конференция, приуроченная к 10-летию создания инновационного центра комитета, который на своих площадках в Москве, Кисловодске и Сочи активно работает как со спортсменами национальных сборных, так и с юными атлетами, используя уникальные технологии, практики и научно-методические разработки.
Конференция, которая собрала весь цвет спортивной науки России, посвящена в первую очередь вопросам формирования и поддержки олимпийского резерва. ОКР, как главная спортивная общественная организация страны и центр спортивной экспертизы, обладает необходимыми для этого ресурсами и окажет всецелое содействие молодым спортсменам, которые своими результатами заслужили право войти в состав олимпийского резерва страны.