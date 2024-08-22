Пожар вспыхнул после атаки ВСУ по парому на Кубани. Что известно о происшествии?

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Возгорание тушат в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Там ВСУ предприняли попытку атаковать железнодорожный паром «Конро Трейдер» с топливными цистернами. На месте работают все экстренные службы. Площадь пожара и данные о пострадавших уточняются. Происшествие называют попыткой теракта.
Известно также, что из-за ЧП на время перекрывали движение автотранспорта по Крымскому мосту. Там работали сотрудники транспортной безопасности. К настоящему часу движение там полностью восстановлено.
Минувшей ночью пять украинских беспилотников пытались атаковать территорию Ростовской области. Все их уничтожила система ПВО. RostovGazeta подробно рассказывала о происшествии.