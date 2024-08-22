Пожар вспыхнул после атаки ВСУ по парому на Кубани. Что известно о происшествии?

Возгорание тушат в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Там ВСУ предприняли попытку атаковать железнодорожный паром «Конро Трейдер» с топливными цистернами. На месте работают все экстренные службы. Площадь пожара и данные о пострадавших уточняются. Происшествие называют попыткой теракта.