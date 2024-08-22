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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

ВСУ атаковали паром «Конро Трейдер» с топливными цистернами в порту «Кавказ» в Краснодарском крае

Пожар вспыхнул после атаки ВСУ по парому на Кубани. Что известно о происшествии?

22 августа 2024, 15:03
Фото: 1MI
ВСУ атаковали паром «Конро Трейдер» с топливными цистернами в порту «Кавказ» в Краснодарском крае

Пожар вспыхнул после атаки ВСУ по парому с топливными цистернами на Кубани

ВСУ атаковали паром «Конро Трейдер» с топливными цистернами в порту «Кавказ» в Краснодарском крае, сообщает оперштаб Кубани.

Возгорание тушат в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Там ВСУ предприняли попытку атаковать железнодорожный паром «Конро Трейдер» с топливными цистернами. На месте работают все экстренные службы. Площадь пожара и данные о пострадавших уточняются. Происшествие называют попыткой теракта.

Известно также, что из-за ЧП на время перекрывали движение автотранспорта по Крымскому мосту. Там работали сотрудники транспортной безопасности. К настоящему часу движение там полностью восстановлено.

ВСУ атаковали паром «Конро Трейдер» с топливными цистернами в порту «Кавказ» в Краснодарском крае
Видео: rostovgazeta.ru

Минувшей ночью пять украинских беспилотников пытались атаковать территорию Ростовской области. Все их уничтожила система ПВО. RostovGazeta подробно рассказывала о происшествии.

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