Продлеваем лето: Tele2 дарит скидки на прогулки на сап-бордах

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Tele2 поддерживает образ жизни ростовчан и предлагает им продлить лето с программой лояльности «Больше». До 30 сентября клиентам оператора доступно выгодное предложение от партнера компании, благодаря которому они могут покататься на сап-бордах со скидкой 30%.
Воспользоваться акцией можно на двух станциях Sup Rostov: одна из них расположена на левом берегу Дона (ул. Левобережная, 5), а вторая — на гребном канале Ростова-на-Дону. Предложение распространяется на аренду SUP-борда и отдельные водные активности. Среди них: расслабляющие прогулки, а также спортивные тренировки, которые подойдут тем, кто любит интенсивные нагрузки. Помимо этого, на сапах можно встретить закат с красивым видом на город.
Дополнительно к скидке клиенты Tele2 на время прогулки получат яркий брендированный сап-борд для стильных фотографий. Также во всех локациях действует надежный и быстрый интернет от оператора — абоненты компании могут делиться впечатлениями от заплыва в режиме онлайн на любой точке маршрута.
Воспользоваться предложением можно в личном кабинете на сайте оператора, либо с помощью приложения «Мой Tele2». Каждому абоненту доступен один промокод в течение календарной недели.