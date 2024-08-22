Продлеваем лето: Tele2 дарит скидки на прогулки на сап-бордах

Воспользоваться акцией можно на двух станциях Sup Rostov: одна из них расположена на левом берегу Дона (ул. Левобережная, 5), а вторая — на гребном канале Ростова-на-Дону. Предложение распространяется на аренду SUP-борда и отдельные водные активности. Среди них: расслабляющие прогулки, а также спортивные тренировки, которые подойдут тем, кто любит интенсивные нагрузки. Помимо этого, на сапах можно встретить закат с красивым видом на город.