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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Продлеваем лето: Tele2 дарит скидки на прогулки на сап-бордах

Продлеваем лето: Tele2 дарит скидки на прогулки на сап-бордах

22 августа 2024, 11:48
Фото: Tele2
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Tele2 сообщает о продлении срока действия специального предложения в рамках программы лояльности «Больше». До конца сентября клиенты компании могут получить скидку на аренду сап-борда для прогулок по реке Дон и гребному каналу Ростова-на-Дону, а также на ряд других водных активностей.

Tele2 поддерживает образ жизни ростовчан и предлагает им продлить лето с программой лояльности «Больше». До 30 сентября клиентам оператора доступно выгодное предложение от партнера компании, благодаря которому они могут покататься на сап-бордах со скидкой 30%.

Воспользоваться акцией можно на двух станциях Sup Rostov: одна из них расположена на левом берегу Дона (ул. Левобережная, 5), а вторая — на гребном канале Ростова-на-Дону. Предложение распространяется на аренду SUP-борда и отдельные водные активности. Среди них: расслабляющие прогулки, а также спортивные тренировки, которые подойдут тем, кто любит интенсивные нагрузки. Помимо этого, на сапах можно встретить закат с красивым видом на город.

Дополнительно к скидке клиенты Tele2 на время прогулки получат яркий брендированный сап-борд для стильных фотографий. Также во всех локациях действует надежный и быстрый интернет от оператора — абоненты компании могут делиться впечатлениями от заплыва в режиме онлайн на любой точке маршрута.

Воспользоваться предложением можно в личном кабинете на сайте оператора, либо с помощью приложения «Мой Tele2». Каждому абоненту доступен один промокод в течение календарной недели.

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