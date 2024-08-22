«Просыпаешься и не знаешь, куда бежать»: как люди пережили атаку дронов на Дону

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Губернатор Василий Голубев сообщил, что всего ликвидировали пять беспилотников над регионом. Никто не пострадал и нет повреждений объектов.
Пользователи в соцсетях рассказали, что слышали ночью звуки взрывов.
«Просыпаешься от хлопков и не знаешь, куда бежать», — заявили жители. Также они рассказали о звуках сработавших сирен.
«Как вы справляетесь со страхами ночью от этих атак. Это же страшно очень», — спрашивают подписчики.
«У нас прям раз 5-6 бахнуло, что аж стекла чуть не вылетели», — говорится в комментариях.
Кроме того, ростовчане благодарили военных, которые отражают атаки.
Ранее окна и двери выбило в домах из-за взрывной волны от ракеты в Ростовской области.