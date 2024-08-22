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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

«Просыпаешься и не знаешь, куда бежать»: как люди пережили атаку дронов на Дону

«Просыпаешься и не знаешь, куда бежать»: как люди пережили атаку дронов на Дону

22 августа 2024, 04:57
Фото: mil.ru / для иллюстрации
«Просыпаешься и не знаешь, куда бежать»: как люди пережили атаку дронов на Дону

Жители Ростовской области рассказали о ночи атаки беспилотников

В Ростовской области в ночь на четверг, 22 августа, удалось отразить атаку беспилотников, что стало причиной бурных обсуждений в соцсетях.

Губернатор Василий Голубев сообщил, что всего ликвидировали пять беспилотников над регионом. Никто не пострадал и нет повреждений объектов.

Пользователи в соцсетях рассказали, что слышали ночью звуки взрывов.

«Просыпаешься от хлопков и не знаешь, куда бежать», — заявили жители. Также они рассказали о звуках сработавших сирен.

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«Как вы справляетесь со страхами ночью от этих атак. Это же страшно очень», — спрашивают подписчики.

«У нас прям раз 5-6 бахнуло, что аж стекла чуть не вылетели», — говорится в комментариях.

Кроме того, ростовчане благодарили военных, которые отражают атаки.

Ранее окна и двери выбило в домах из-за взрывной волны от ракеты в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Атака#Дроны#Происшествия
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