Пятью беспилотниками пытались ударить ВСУ по Ростовской области

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
В 05.43 глава области написал в своем телеграм-канале, что в регионе отразили атаку беспилотников. На западе Ростовской области минувшей ночью силами средств противовоздушной обороны была отражена атака пяти беспилотных летательных аппаратов.
Он уточнил, что по предварительным данным, пострадавших и повреждения объектов нет.
Напомним, что уже пятые сутки в Пролетарске горит нефтебаза, которая вспыхнула из-за падения обломков беспилотников в ночь на 18 августа. Кроме того, накануне стало известно, что противник пытался ударить по Ростовской области ракетой.