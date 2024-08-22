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Published Сегодня, 03:03

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Updated Сегодня, 03:05

Пятью беспилотниками пытались ударить ВСУ по Ростовской об

Пятью беспилотниками пытались ударить ВСУ по Ростовской области

22 августа 2024, 03:03
Фото: Mil.ru
Пятью беспилотниками пытались ударить ВСУ по Ростовской об
Пять беспилотников сбили российские военные над Ростовской областью в ночь на 22 августа, сообщил губернатор Василий Голубев.

В 05.43 глава области написал в своем телеграм-канале, что в регионе отразили атаку беспилотников. На западе Ростовской области минувшей ночью силами средств противовоздушной обороны была отражена атака пяти беспилотных летательных аппаратов.

Он уточнил, что по предварительным данным, пострадавших и повреждения объектов нет.

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Напомним, что уже пятые сутки в Пролетарске горит нефтебаза, которая вспыхнула из-за падения обломков беспилотников в ночь на 18 августа. Кроме того, накануне стало известно, что противник пытался ударить по Ростовской области ракетой.

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