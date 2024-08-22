Риелторы ждут взрывного роста цен на съемное жилье в Ростове в сентябре

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
По словам ростовского риелтора Алисы Фоминой, спрос на аренду квартир в Ростове традиционно растет в начале сентября.
«В осенний период спрос на аренду квартир повышается из-за приезжих студентов и трудовой миграции. Рост цен закономерно повышается в среднем от 1% до 3%», — объясняет риелтор.
Дополнительный фактор, который может оказать влияние на стоимость аренды квартир в Ростовской области, по мнению Алисы Фоминой, это ориентация местных арендодателей на столичные темпы роста цен на съемное жилье. Так, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве выросла до 68 тысяч рублей в месяц.
«Вдобавок покупка собственного, в том числе ипотечного жилья, стала менее доступной из-за роста инфляции и повышения кредитной ставки. Этот фактор тоже оказывает большое влияние на спрос арендных квартир», — добавляет риелтор.
Ранее RostovGazeta писала о том, к чему приведут запредельные ставки по ипотеке в Ростове.