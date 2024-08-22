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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Риелтор заявил, что цены на квартиры в Ростове могут вырасти уже в сентябре

Риелторы ждут взрывного роста цен на съемное жилье в Ростове в сентябре

22 августа 2024, 13:40
Фото: Pxhere
Риелтор заявил, что цены на квартиры в Ростове могут вырасти уже в сентябре

В Ростове-на-Дону может резко подорожать съемное жилье в сентябре

Приближение арендного сезона стимулирует рост цен на съемные квартиры в Ростове на 2-4%, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский риелтор Алиса Фомина.

По словам ростовского риелтора Алисы Фоминой, спрос на аренду квартир в Ростове традиционно растет в начале сентября.

«В осенний период спрос на аренду квартир повышается из-за приезжих студентов и трудовой миграции. Рост цен закономерно повышается в среднем от 1% до 3%», — объясняет риелтор.

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Дополнительный фактор, который может оказать влияние на стоимость аренды квартир в Ростовской области, по мнению Алисы Фоминой, это ориентация местных арендодателей на столичные темпы роста цен на съемное жилье. Так, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве выросла до 68 тысяч рублей в месяц.

«Вдобавок покупка собственного, в том числе ипотечного жилья, стала менее доступной из-за роста инфляции и повышения кредитной ставки. Этот фактор тоже оказывает большое влияние на спрос арендных квартир», — добавляет риелтор.

Ранее RostovGazeta писала о том, к чему приведут запредельные ставки по ипотеке в Ростове.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Жилье#Аренда жилья
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