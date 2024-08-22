Риелторы ждут взрывного роста цен на съемное жилье в Ростове в сентябре

Дополнительный фактор, который может оказать влияние на стоимость аренды квартир в Ростовской области, по мнению Алисы Фоминой, это ориентация местных арендодателей на столичные темпы роста цен на съемное жилье. Так, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве выросла до 68 тысяч рублей в месяц.