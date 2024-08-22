Шестые сутки горит топливо на нефтебазе в Пролетарске. Что там сейчас происходит?

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В ночь на воскресенье, 18 августа, системы противовоздушной обороны смогли отразить атаку БПЛА. Однако обломки аппаратов упали на промышленные склады в Пролетарске, что вызвало возгорание дизельного топлива.
На данный момент пламя еще не ликвидировано, и к борьбе с огнем привлечены сотни человек. При этом 19 августа власти сообщили о 41 пострадавшем спасателе. К 22-му числу количество раненых достигло 47 человек.
В среду стало известно, что протоиерей Дмитрий и иерей Виктор Федоровы провели молебное пение и чтение акафиста Божией Матери перед Ее образом рядом с пожаром. Духовная помощь направлена на скорейшую ликвидацию возгорания.
От очевидцев поступила информация о взрыве цистерны вечером в среду. А в четверг ТАСС сообщил, что спасатели ликвидировали возгорание на шести резервуарах с дизтопливом.
Известно, что пострадали не менее 100 тысяч кубометров топлива. А площадь возгорания, по данным на 19 августа, превысила 10 тысяч квадратных метров.
В СМИ также появилась информация, что теперь огонь может перекинуться на цистерны с керосином, что в разы увеличит площадь возгорание. Кроме того, при разгерметизации возможен взрыв, который по мощности превзойдет все предыдущие.
Жители нескольких городов региона рассказали, что до них дошел дым от нефтебазы. В частности, об этом заявляют в Шахтах, Новошахтинске и Красном Сулине.
При этом от Пролетарска до Шахт по прямой около 160 километров, а до Каменска-Шахтинского — больше 200. Но официального подтверждения о дыме не было.
Между тем, нефтебаза продолжает полыхать и о возможных сроках ликвидации огня пока информации нет.
Добавим, что от МЧС России с момента возникновения пожара ни разу не поступало информации об обстановке на месте происшествия и числа пострадавших. 22 августа региональные власти также не сообщали никаких новых данных.