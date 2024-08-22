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Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Шестые сутки горит топливо на нефтебазе в Пролетарске. Что там сейчас происходит?

Шестые сутки горит топливо на нефтебазе в Пролетарске. Что там сейчас происходит?

22 августа 2024, 13:17
Фото: «Наша неделя. Пролетарск"/Леонид Заплаткин
Шестые сутки горит топливо на нефтебазе в Пролетарске. Что там сейчас происходит?
В Пролетарске Ростовской области больше пяти суток пытаются потушить пожар на территории нефтебазы. Что там происходит сейчас, в материале RostovGazeta.

Почему загорелась нефтебаза

В ночь на воскресенье, 18 августа, системы противовоздушной обороны смогли отразить атаку БПЛА. Однако обломки аппаратов упали на промышленные склады в Пролетарске, что вызвало возгорание дизельного топлива.

На данный момент пламя еще не ликвидировано, и к борьбе с огнем привлечены сотни человек. При этом 19 августа власти сообщили о 41 пострадавшем спасателе. К 22-му числу количество раненых достигло 47 человек.

Помощь священников

В среду стало известно, что протоиерей Дмитрий и иерей Виктор Федоровы провели молебное пение и чтение акафиста Божией Матери перед Ее образом рядом с пожаром. Духовная помощь направлена на скорейшую ликвидацию возгорания.

Помощь священниковПомощь священников
Помощь священников
Фото: Волгодонская епархия

Взрыв цистерн

От очевидцев поступила информация о взрыве цистерны вечером в среду. А в четверг ТАСС сообщил, что спасатели ликвидировали возгорание на шести резервуарах с дизтопливом.

Известно, что пострадали не менее 100 тысяч кубометров топлива. А площадь возгорания, по данным на 19 августа, превысила 10 тысяч квадратных метров.

В СМИ также появилась информация, что теперь огонь может перекинуться на цистерны с керосином, что в разы увеличит площадь возгорание. Кроме того, при разгерметизации возможен взрыв, который по мощности превзойдет все предыдущие.

Распространяющийся дым

Жители нескольких городов региона рассказали, что до них дошел дым от нефтебазы. В частности, об этом заявляют в Шахтах, Новошахтинске и Красном Сулине.

При этом от Пролетарска до Шахт по прямой около 160 километров, а до Каменска-Шахтинского — больше 200. Но официального подтверждения о дыме не было.

Распространяющийся дым
Видео: «КВУ-Шахты»

Между тем, нефтебаза продолжает полыхать и о возможных сроках ликвидации огня пока информации нет.

Добавим, что от МЧС России с момента возникновения пожара ни разу не поступало информации об обстановке на месте происшествия и числа пострадавших. 22 августа региональные власти также не сообщали никаких новых данных.

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