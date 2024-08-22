Шестые сутки горит топливо на нефтебазе в Пролетарске. Что там сейчас происходит?

В ночь на воскресенье, 18 августа, системы противовоздушной обороны смогли отразить атаку БПЛА. Однако обломки аппаратов упали на промышленные склады в Пролетарске, что вызвало возгорание дизельного топлива.



На данный момент пламя еще не ликвидировано, и к борьбе с огнем привлечены сотни человек. При этом 19 августа власти сообщили о 41 пострадавшем спасателе. К 22-му числу количество раненых достигло 47 человек.