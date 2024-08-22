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Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Спасатели предупредили жителей Ростовской области о ливнях с ветром

Спасатели предупредили жителей Ростовской области о ливнях с ветром

22 августа 2024, 15:01
Фото: 1MI
Спасатели предупредили жителей Ростовской области о ливнях с ветром
Ливни и шквалистый ветер надвигаются на Ростовскую область, предупредили в управлении МЧС по региону.

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. С вечера 22 августа и 23 августа в регионе прогнозируются дожди, ливни и шквалистый ветер. Где именно стоит ждать непогоды, не уточняется.

Спасатели просят жителей быть осторожными в период бушевания стихии. По возможности стоит остаться дома. Во время ливней и сильных порывов ветра нужно держаться подальше от аварийных деревьев и других неустойчивых конструкций. Также не стоит оставлять машины под плохо закреплёнными рекламными щитами и дорожными знаками.

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Ранее стало известно, когда в Ростовскую область придет настоящая осень.

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