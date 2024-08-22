Спасатели предупредили жителей Ростовской области о ливнях с ветром

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. С вечера 22 августа и 23 августа в регионе прогнозируются дожди, ливни и шквалистый ветер. Где именно стоит ждать непогоды, не уточняется.
Спасатели просят жителей быть осторожными в период бушевания стихии. По возможности стоит остаться дома. Во время ливней и сильных порывов ветра нужно держаться подальше от аварийных деревьев и других неустойчивых конструкций. Также не стоит оставлять машины под плохо закреплёнными рекламными щитами и дорожными знаками.