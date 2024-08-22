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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

В Ростове-на-Дону 23 августа могут начаться дожди

Стало известно, когда пройдут дожди в Ростове-на-Дону

22 августа 2024, 05:48
Фото: Изображение Midjourney

В Ростове-на-Дону 23 августа могут начаться дожди

В Ростове-на-Дону в четверг будет облачная погода, а в пятницу начнутся дожди, сообщили синоптики.

В четверг, 22 августа, температура поднимется до +36 градусов, осадков не будет. Дожди начнутся в пятницу, 23 числа, и будут продолжаться в течение дня. Температура воздуха окажется на отметке +35 градусов.

В субботу может установиться солнечная погода, а в воскресенье снова станет облачно. На температуре это никак не отразится.

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В начале следующей недели столбики термометров поднимутся до +33 градусов, вероятность дождя отсутствует. В ночное время температура будет опускаться до +20 градусов.

Ранее центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Дожди
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