Стало известно, когда пройдут дожди в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
В четверг, 22 августа, температура поднимется до +36 градусов, осадков не будет. Дожди начнутся в пятницу, 23 числа, и будут продолжаться в течение дня. Температура воздуха окажется на отметке +35 градусов.
В субботу может установиться солнечная погода, а в воскресенье снова станет облачно. На температуре это никак не отразится.
В начале следующей недели столбики термометров поднимутся до +33 градусов, вероятность дождя отсутствует. В ночное время температура будет опускаться до +20 градусов.
Ранее центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня.