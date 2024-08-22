rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Стало известно, когда резко похолодает в Ростове-на-Дону

Стало известно, когда резко похолодает в Ростове-на-Дону

22 августа 2024, 13:15
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, когда резко похолодает в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону резко похолодает с 27 августа

В Ростове-на-Дону в ближайшие несколько дней ожидается жаркая погода, после чего температура начнет снижаться, следует из прогнозов синоптиков.

С пятницы по понедельник, с 23 по 26 августа, будет жаркая погода, а термометры покажут +33 градуса. При этом в пятницу и субботу могут пройти дожди, а в следующие два дня должно выглянуть солнце.

Со вторника, 27 августа, похолодает до +29 градусов. В этот день начнутся дожди, которые будут продолжаться в течение трех дней.

Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогоды
Узнать подробнее

Добавим, что в начале сентября будет облачная погода, а температура станет еще ниже. Термометры будут показывать +27 градусов. Есть вероятность, что усилится ветер до 14 метров в секунду.

Ранее сугробы из града появились в Ростове-на-Дону в летнее время.

Читайте также:
Коммунальный фонтан затопил улицу в Ростове-на-ДонуВ Ростове-на-Дону ливень затопил автобусРынок затопило в Ростове-на-Дону
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Жителям Курской области помогут с временным жильем
Вчера, 15:57
Нутрициолог из Ростова предупредила об опасной «бактерии холодильника»
Сегодня, 13:33
В Ростовской области усилили мониторинг за уровнем радиации
Сегодня, 13:19
Шестые сутки горит топливо на нефтебазе в Пролетарске. Что там сейчас происходит?
Сегодня, 13:17
Мать ростовской студентки Цомартовой заявила, что ее могли насильно выдать замуж
Сегодня, 12:06