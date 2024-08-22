Стало известно, когда резко похолодает в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
С пятницы по понедельник, с 23 по 26 августа, будет жаркая погода, а термометры покажут +33 градуса. При этом в пятницу и субботу могут пройти дожди, а в следующие два дня должно выглянуть солнце.
Со вторника, 27 августа, похолодает до +29 градусов. В этот день начнутся дожди, которые будут продолжаться в течение трех дней.
Добавим, что в начале сентября будет облачная погода, а температура станет еще ниже. Термометры будут показывать +27 градусов. Есть вероятность, что усилится ветер до 14 метров в секунду.
Ранее сугробы из града появились в Ростове-на-Дону в летнее время.