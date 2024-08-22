«Тело в 13 пакетиках»: судмедэксперты рассказали об убийстве младенца в Ростове

Нельзя достоверно установить, обладал ли тот, кто расчленил тело девочки, специальными познаниями в области анатомии или судебно-медицинской экспертизы. Но убийца мог иметь определенные навыки. Такими знаниями обладают не только врачи, но и повара, охотники и даже некоторые обычные люди. При этом эксперты обращают внимание на невероятную аккуратность и точность, с которой преступник это сделал.