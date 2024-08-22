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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Тело в 13 пакетиках: судмедэксперты рассказали, как убили девочку-младенца в Ростове

«Тело в 13 пакетиках»: судмедэксперты рассказали об убийстве младенца в Ростове

22 августа 2024, 16:32
Фото: rostovgazeta.ru
Тело в 13 пакетиках: судмедэксперты рассказали, как убили девочку-младенца в Ростове

Судмедэксперты выступили на суде по делу об убийстве младенца в Ростове

В Ростовском областном суде прошло очередное заседание по делу об убийстве восьмимесячной девочки. Подозреваемые в расправе — её родители. На очередном заседании суд заслушал единственного потерпевшего по делу и судмедэкспертов, сообщает из зала суда корреспондент RostovGazeta.

Убийство малышки произошло в конце апреля 2023 года. Мать девочки — студентка последнего курса медуниверситета Анастасия Майборода — позвонила ночью в полицию и заявила, что у неё похитили ребёнка. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов исследовали подъезд многоэтажки на улице Платона Кляты и не заметили ничего подозрительного. Зато в квартире семьи Майборода правоохранители нашли следы крови. Обыск привёл их к морозильной камере.

Подозреваемым в убийстве проходит и отец восьмимесячной малышки. Версии произошедшего в ходе расследования несколько раз менялись и обрастали слухами.

Подозреваемым в убийстве проходит и отец восьмимесячной малышки Яков МайбородаПодозреваемым в убийстве проходит и отец восьмимесячной малышки Яков Майборода
Подозреваемым в убийстве проходит и отец восьмимесячной малышки Яков Майборода
Фото: rostovgazeta.ru
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На очередном заседании по делу выступил единственный потерпевший. Им признан отец Анастасии. Показания он давал по видеосвязи, потому что живёт в Ессентуках.

«Она вела себя как настоящая мать»

Мужчина рассказал, что развёлся с матерью Анастасии в начале нулевых. Несколько лет он не поддерживал общение с дочкой. Примерно с 2021 года они снова стали общаться. Отец знал о замужестве Анастасии и рождении внучки.

За три месяца до убийства дочь приезжала к нему в Ессентуки вместе с внучкой и просила о помощи. Анастасия хотела оставить ребёнка с дедушкой и вернуться в Ростов, чтобы окончить учёбу в медуниверситете.

По словам мужчины, малышка была очень привязана к матери и плакала без неё. Успокоить девочку могла только Анастасия. Поэтому они приняли решение не оставлять младенца с дедушкой.

«Ребёнок плакал постоянно. Была к ней очень привязана, плакала без мамы. Я побоялся оставить её. Но ей тяжело было физически. С мужем они ругались. Она же ещё и училась[…] Я вам так скажу: она приехала с коляской, привезла чемодан детского питания. Встречал я её на двух машинах. Она постоянно вела журнал, записывала там, когда ребёнок покушал. Она вела себя, как настоящая мать. Даже многие матери себя так не ведут», — рассказал потерпевший.

Также отец Анастасии знал, что Яков хотел лишить её родительских прав. Он предлагал ей по окончании медицинского вуза переехать с малышкой в Ессентуки.

Успокоить девочку могла только Анастасия.Успокоить девочку могла только Анастасия.
Успокоить девочку могла только Анастасия.
Фото: rostovgazeta.ru
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Пакетики с останками

Результаты исследования останков малышки на суде представили судмедэксперты. По их словам, точно установить причину смерти девочки невозможно «ввиду значительного фрагментирования трупа».

Но специалисты смогли исследовать останки шеи малышки. Они обнаружили там повреждения и следы кровоизлияния, позволяющие предположить, что девочку могли задушить.

Предположительно, смерть девочки произошла 28 апреля 2023 года в период с 16.00 до 19.00. Но точно установить момент гибели из-за фрагментированности останков невозможно, сообщили специалисты.

Эксперты обратили внимание, что малышка не могла умереть, случайно ударившись шеей. Также смерть не могла наступить в случае неудачной попытки реанимировать ребёнка.

Расчленяли труп уже после наступления смерти.Расчленяли труп уже после наступления смерти.
Расчленяли труп уже после наступления смерти.
Фото: rostovgazeta.ru
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По словам выступивших на заседании экспертов, расчленение проводили весьма аккуратно. Специалисты представили суду и присяжным жуткие снимки. Они исследовали 13 пакетиков с частями тела.

Фото: rostovgazeta.ru

Специальные знания

Нельзя достоверно установить, обладал ли тот, кто расчленил тело девочки, специальными познаниями в области анатомии или судебно-медицинской экспертизы. Но убийца мог иметь определенные навыки. Такими знаниями обладают не только врачи, но и повара, охотники и даже некоторые обычные люди. При этом эксперты обращают внимание на невероятную аккуратность и точность, с которой преступник это сделал.

«Учитывая все эти признаки, мы не исключили, что человек может обладать какими-то специальными навыками. Но достоверно утверждать это мы не можем», — заключила судмедэксперт.

Следующее заседание по делу пройдёт 27 августа. На нём суд изучит содержимое мобильных телефонов фигурантов дела об убийстве.

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