УАЗ вспыхнул после столкновения с легковушкой в Ростовской области

На отрезке трассы А-270 в Новошахтинске водитель ВАЗ-211440 на перекрёстке проигнорировал красный сигнал светофора. Он продолжил движение и влетел в УАЗ. После удара УАЗ загорелся, а его водитель поспешил выбежать из транспортного средства.