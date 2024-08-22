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Posted Сегодня, 17:42

Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 17:44

Updated Сегодня, 17:44

Авария произошла в Новошахтинске днём 22 августа

УАЗ вспыхнул после столкновения с легковушкой в Ростовской области

22 августа 2024, 17:42
Фото: 1MI
Авария произошла в Новошахтинске днём 22 августа
Авария произошла в Новошахтинске днём 22 августа, подробностями поделились в управлении ГИБДД по Ростовской области.

На отрезке трассы А-270 в Новошахтинске водитель ВАЗ-211440 на перекрёстке проигнорировал красный сигнал светофора. Он продолжил движение и влетел в УАЗ. После удара УАЗ загорелся, а его водитель поспешил выбежать из транспортного средства.

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Сообщается, что травмы в аварии получил 32-летний водитель ВАЗ. Сейчас он находится в больнице.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Ранее в Ростовской области водитель легковушки погиб, залетев под фуру. Происшествие случилось на трассе «Волгоград — Каменск» в Белокалитвинском районе.

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