УАЗ вспыхнул после столкновения с легковушкой в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
На отрезке трассы А-270 в Новошахтинске водитель ВАЗ-211440 на перекрёстке проигнорировал красный сигнал светофора. Он продолжил движение и влетел в УАЗ. После удара УАЗ загорелся, а его водитель поспешил выбежать из транспортного средства.
Сообщается, что травмы в аварии получил 32-летний водитель ВАЗ. Сейчас он находится в больнице.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
Ранее в Ростовской области водитель легковушки погиб, залетев под фуру. Происшествие случилось на трассе «Волгоград — Каменск» в Белокалитвинском районе.