Ученые: В коме люди могут слышать и мысленно отвечать на вопросы

Результаты работы были опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine, пишет newkhakasiya.online. Исследование началось с оценки уровня нарушения сознания у 353 участников. У 241 из них не удалось зафиксировать видимых реакций на простые задания, такие как движение пальцами. Затем участникам, не проявившим реакции, было предложено мысленно представить открытие и закрытие ладони или игру в теннис. В результате у 25% участников была зарегистрирована активность мозга. Каждый из них проходил тесты с паузами от 6 до 8 раз, и у них активизировались те же области мозга, что и у здоровых людей.