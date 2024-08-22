Ученые: В коме люди могут слышать и мысленно отвечать на вопросы

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Результаты работы были опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine, пишет newkhakasiya.online. Исследование началось с оценки уровня нарушения сознания у 353 участников. У 241 из них не удалось зафиксировать видимых реакций на простые задания, такие как движение пальцами. Затем участникам, не проявившим реакции, было предложено мысленно представить открытие и закрытие ладони или игру в теннис. В результате у 25% участников была зарегистрирована активность мозга. Каждый из них проходил тесты с паузами от 6 до 8 раз, и у них активизировались те же области мозга, что и у здоровых людей.
Число пациентов, у которых даже в подобном состоянии были обнаружены признаки сознания и мозговой активности, оказалось больше ожидаемого. Исследователи подчеркивают, что медицинские специалисты должны переосмыслить свои подходы к взаимодействию с такими пациентами, так как это открытие вносит новые этические обязательства.
У 112 участников наблюдали активность мозга в 38% случаев. Это значение могло бы быть выше, однако исследователи установили строгие критерии для определения устойчивой мозговой активности. У молодых пациентов, людей с травматической комой и тех, кто длительное время находился в этом состоянии, наблюдалась более высокая активность.
Учёные полагают, что современные коммуникационные системы для пациентов с сохранившейся мозговой активностью, такие как интерфейсы «мозг — компьютер», могут значительно улучшить качество жизни этих людей и увеличить шансы на восстановление. Осознание того, что пациент способен на когнитивные реакции, может также оказать серьёзное влияние на уровень вовлечённости как медиков, так и членов семьи.