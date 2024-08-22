Угроза взрыва цистерн с керосином возникла на горящей нефтебазе в Пролетарске

В Ростовской области пятый день горят промышленные склады с дизельным топливом. СМИ сообщает, что теперь огонь может перекинуться на цистерны с керосином, что в разы увеличит возгорание. Кроме того, при разгерметизации возможен взрыв, который по мощности превзойдет все предыдущие.