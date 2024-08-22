Угроза взрыва цистерн с керосином возникла на горящей нефтебазе в Пролетарске

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В Ростовской области пятый день горят промышленные склады с дизельным топливом. СМИ сообщает, что теперь огонь может перекинуться на цистерны с керосином, что в разы увеличит возгорание. Кроме того, при разгерметизации возможен взрыв, который по мощности превзойдет все предыдущие.
МЧС России ни разу с момента возникновения пожара не сообщила о ситуации. Информации от официальных органов власти о вероятности возгорания цистерн с керосином также не поступало. Она будет уточняться.
Напомним, что падение обломков БПЛА спровоцировало возгорание на нефтебазе в Пролетарске. Огонь охватил по меньшей мере 10 тысяч квадратных метров территории. Дым и копоть от пламени распространились на сотни километров. Черный смог видели в Ростове-на-Дону, Шахтах и Красном Сулине.
Ранее появилась информация о том, что в Пролетарске потушили часть резервуаров с полыхающим горючим.