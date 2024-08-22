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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

В Пролетарске могут взорваться цистерны с керосином

Угроза взрыва цистерн с керосином возникла на горящей нефтебазе в Пролетарске

22 августа 2024, 10:34
Фото: 48.mchs.gov.ru / для иллюстрации
В Пролетарске могут взорваться цистерны с керосином
В Пролетарске продолжает полыхать пожар. Появилась угроза того, что огонь может дойти до цистерн с керосином, сообщает Donnews со ссылкой на ряд телеграм-каналов.

В Ростовской области пятый день горят промышленные склады с дизельным топливом. СМИ сообщает, что теперь огонь может перекинуться на цистерны с керосином, что в разы увеличит возгорание. Кроме того, при разгерметизации возможен взрыв, который по мощности превзойдет все предыдущие.

МЧС России ни разу с момента возникновения пожара не сообщила о ситуации. Информации от официальных органов власти о вероятности возгорания цистерн с керосином также не поступало. Она будет уточняться.

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Напомним, что падение обломков БПЛА спровоцировало возгорание на нефтебазе в Пролетарске. Огонь охватил по меньшей мере 10 тысяч квадратных метров территории. Дым и копоть от пламени распространились на сотни километров. Черный смог видели в Ростове-на-Дону, Шахтах и Красном Сулине.

Ранее появилась информация о том, что в Пролетарске потушили часть резервуаров с полыхающим горючим.

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