В Пролетарске потушили часть резервуаров с горящим дизельным топливом

Напомним, что в пожар начался в воскресенье, 18 августа. Огонь охватил цистерны с горючим после падением обломков БПЛА. Уже четыре дня пытаются побороть огонь, который охватил 10 тысяч квадратных метров. Пострадало не менее 100 тысяч кубометров топлива. К тушению привлекли более 500 спасателей, поезда и самолеты. На место происшествия даже приезжали священники.