В Пролетарске потушили часть резервуаров с горящим дизельным топливом

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В Ростовской области продолжается тушение промышленных складов с дизельным топливом. К этому часу сотрудники МЧС смогли ликвидировать огонь на шести резервуарах.
Напомним, что в пожар начался в воскресенье, 18 августа. Огонь охватил цистерны с горючим после падением обломков БПЛА. Уже четыре дня пытаются побороть огонь, который охватил 10 тысяч квадратных метров. Пострадало не менее 100 тысяч кубометров топлива. К тушению привлекли более 500 спасателей, поезда и самолеты. На место происшествия даже приезжали священники.
Ранее пожарные смогли снять момент взрыва топлива в Пролетарске, находясь в эпицентре возгорания.