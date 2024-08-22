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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:25

В Пролетарске удалось потушить часть резервуаров с горящим дизельным топливом

В Пролетарске потушили часть резервуаров с горящим дизельным топливом

22 августа 2024, 07:23
Фото: 72.mchs.gov.ru / для иллюстрации
В Пролетарске удалось потушить часть резервуаров с горящим дизельным топливом
В Пролетарске спасатели ликвидировали возгорание на шести резервуарах с дизтопливом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В Ростовской области продолжается тушение промышленных складов с дизельным топливом. К этому часу сотрудники МЧС смогли ликвидировать огонь на шести резервуарах.

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Напомним, что в пожар начался в воскресенье, 18 августа. Огонь охватил цистерны с горючим после падением обломков БПЛА. Уже четыре дня пытаются побороть огонь, который охватил 10 тысяч квадратных метров. Пострадало не менее 100 тысяч кубометров топлива. К тушению привлекли более 500 спасателей, поезда и самолеты. На место происшествия даже приезжали священники.

Ранее пожарные смогли снять момент взрыва топлива в Пролетарске, находясь в эпицентре возгорания.

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