В России будут развивать сферу цифрового туризма вместе с участниками рынка

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
По данным ООО «Тибурон» за апрель 2024 года, на «Авито» представлен самый большой выбор жилой недвижимости для посуточной аренды в России. Вступив в АТАГ, площадка намерена развивать рынок краткосрочного бронирования частных объектов для путешествий, командировок и других целей вместе с другими членами ассоциации.
В число задач входит доработка нормативно-правового поля в сфере цифрового туризма с учетом баланса интересов участников рынка и частного бизнеса, представленного на платформе. Также речь идет об укреплении механизмов саморегулирования, внедрении технологических практик для улучшения потребительского опыта, коммуникации с органами власти и популяризации цифровых инструментов для путешествий.
Комментируя вступление в АТАГ, руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин отметил, что работа с членами ассоциации шла и раньше, однако сейчас она может стать более эффективной и направленной. По его словам, путешествия по стране необходимо сделать как можно более безопасными и удобными, тем более что рынок посуточного жилья и отелей быстро растет — через шесть лет превысит 1,5 триллиона рублей.