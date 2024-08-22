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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В России будут развивать сферу цифрового туризма вместе с участниками рынка

В России будут развивать сферу цифрового туризма вместе с участниками рынка

22 августа 2024, 15:02
Фото: Изображение Midjourney
Сервис «Авито Путешествия» вступил в Ассоциацию туристических агрегаторов (АТАГ). Вместе с коллегами компания будет помогать внедрять новые технологии и улучшать опыт самостоятельных путешествий в сфере цифрового туризма.

По данным ООО «Тибурон» за апрель 2024 года, на «Авито» представлен самый большой выбор жилой недвижимости для посуточной аренды в России. Вступив в АТАГ, площадка намерена развивать рынок краткосрочного бронирования частных объектов для путешествий, командировок и других целей вместе с другими членами ассоциации.

В число задач входит доработка нормативно-правового поля в сфере цифрового туризма с учетом баланса интересов участников рынка и частного бизнеса, представленного на платформе. Также речь идет об укреплении механизмов саморегулирования, внедрении технологических практик для улучшения потребительского опыта, коммуникации с органами власти и популяризации цифровых инструментов для путешествий.

Комментируя вступление в АТАГ, руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин отметил, что работа с членами ассоциации шла и раньше, однако сейчас она может стать более эффективной и направленной. По его словам, путешествия по стране необходимо сделать как можно более безопасными и удобными, тем более что рынок посуточного жилья и отелей быстро растет — через шесть лет превысит 1,5 триллиона рублей.

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