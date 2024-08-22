В России будут развивать сферу цифрового туризма вместе с участниками рынка

Комментируя вступление в АТАГ, руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин отметил, что работа с членами ассоциации шла и раньше, однако сейчас она может стать более эффективной и направленной. По его словам, путешествия по стране необходимо сделать как можно более безопасными и удобными, тем более что рынок посуточного жилья и отелей быстро растет — через шесть лет превысит 1,5 триллиона рублей.