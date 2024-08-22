В Ростове-на-Дону появятся две выделенные полосы для автобусов

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Департамент автомобильных дорог рассказал, что с 7 сентября 2024 года на двух улицах Ростова-на-Дону появятся выделенные полосы для автобусов и такси. Так, изменения коснутся улицы Ларина на отрезке от переулка Педагогического до улицы Немировича-Данченко. Кроме того, полоса появится на проспекте Ленина на участке от улицы Новаторов до проспекта Михаила Нагибина в западном направлении.
Нововведения позволят повысить эффективность работы общественного пассажирского транспорта.
Напомним, что в Ростове-на-Дону на всех автобусных полосах установят камеры.
Ранее в донской столице планировали пустить на маршруты дополнительный общественный транспорт в связи с началом учебного года.