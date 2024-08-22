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В Ростове-на-Дону появятся две выделенные полосы для автобусов

В Ростове-на-Дону появятся две выделенные полосы для автобусов

22 августа 2024, 10:47
Фото: mos.ru
В Ростове-на-Дону увеличат пропускную способность дорог для общественного транспорта. Сведения опубликованы на сайте горадминистрации.

Департамент автомобильных дорог рассказал, что с 7 сентября 2024 года на двух улицах Ростова-на-Дону появятся выделенные полосы для автобусов и такси. Так, изменения коснутся улицы Ларина на отрезке от переулка Педагогического до улицы Немировича-Данченко. Кроме того, полоса появится на проспекте Ленина на участке от улицы Новаторов до проспекта Михаила Нагибина в западном направлении.

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Нововведения позволят повысить эффективность работы общественного пассажирского транспорта.

Напомним, что в Ростове-на-Дону на всех автобусных полосах установят камеры.

Ранее в донской столице планировали пустить на маршруты дополнительный общественный транспорт в связи с началом учебного года.

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