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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

В Ростове-на-Дону отменяется празднование Дня города

В Ростове в День города отменили все массовые мероприятия на открытом воздухе

22 августа 2024, 10:44
Фото: Администрация Ростова
В Ростове-на-Дону отменяется празднование Дня города
В Ростове-на-Дону отменят все уличные культурно-массовые мероприятия, которые должны были состояться в честь юбилея города, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Глава городской управы отметил, что развлекательные мероприятия в честь 275-летия Ростова-на-Дону пройдут исключительно в закрытых помещениях. Все интерактивы проводимые в парках и других открытых пространствах города будут отменены.

Власти города надеются на понимание граждан в связи со сложившейся ситуацией в регионе и стране.

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Ранее стало известно, что в донской столице на праздничный декор ко Дню города потратят более 24 миллионов рублей. Город украсят многочисленными флагами, панно и билбордами.

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