В Ростове в День города отменили все массовые мероприятия на открытом воздухе

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Глава городской управы отметил, что развлекательные мероприятия в честь 275-летия Ростова-на-Дону пройдут исключительно в закрытых помещениях. Все интерактивы проводимые в парках и других открытых пространствах города будут отменены.
Власти города надеются на понимание граждан в связи со сложившейся ситуацией в регионе и стране.
Ранее стало известно, что в донской столице на праздничный декор ко Дню города потратят более 24 миллионов рублей. Город украсят многочисленными флагами, панно и билбордами.
Читайте также о том, как в Ростове-на-Дону потратят на модернизацию телебашни около 9 миллионов рублей.