В Ростовской области усиленно следят за радиацией и отменили праздник в День города

На совещании с президентом Владимиром Путиным глава МЧС Александр Куренков рассказал, что ведомство усилило мониторинг за уровнем радиации в нескольких регионах страны. Речь идёт о Ростовской области, а также о Курской, Белгородской, Запорожской областях и Крыму.