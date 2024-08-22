В Ростовской области усиленно следят за радиацией и отменили праздник в День города

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об атаке беспилотников на регион в ночь на 22 августа. БПЛА уничтожила система противовоздушной обороны. Всего, по данным Минобороны РФ, в небе над регионом сбили семь дронов.
По информации от властей, помощь медиков никому из жителей не потребовалась. Повреждений инфраструктуры и пожаров после атаки беспилотников не зафиксировано.
Над какими именно городами области сбили БПЛА, не уточняется.
На совещании с президентом Владимиром Путиным глава МЧС Александр Куренков рассказал, что ведомство усилило мониторинг за уровнем радиации в нескольких регионах страны. Речь идёт о Ростовской области, а также о Курской, Белгородской, Запорожской областях и Крыму.
Мониторинг будут проводить подразделения радиационной, химической и биологической защиты МЧС.
Также глава ведомства Александр Куренков добавил, что в Курскую область переброшены дополнительные специалисты-взрывотехники министерства.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что в городе отменят все уличные культурно-массовые мероприятия, которые должны были состояться в честь 275-летия города.
Развлекательные мероприятия в честь юбилея Ростова-на-Дону пройдут исключительно в закрытых помещениях. Все интерактивы, которые планировали в парках и других открытых пространствах города, будут отменены.
На украшения и организацию мероприятий к празднику выделяли больше 20 миллионов рублей.