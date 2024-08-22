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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

В Ростовской области усилили контроль за радиацией и отменили гуляния на День города

В Ростовской области усиленно следят за радиацией и отменили праздник в День города

22 августа 2024, 15:08
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области усилили контроль за радиацией и отменили гуляния на День города
Ростовская область подверглась атаке беспилотников, тем временем МЧС усилило контроль за радиационной обстановкой, а в Ростове отменили массовые мероприятия на День города в целях безопасности.

Ночная атака

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об атаке беспилотников на регион в ночь на 22 августа. БПЛА уничтожила система противовоздушной обороны. Всего, по данным Минобороны РФ, в небе над регионом сбили семь дронов.

По информации от властей, помощь медиков никому из жителей не потребовалась. Повреждений инфраструктуры и пожаров после атаки беспилотников не зафиксировано.

Над какими именно городами области сбили БПЛА, не уточняется.

Над какими именно городами областями сбили БПЛА, не уточняется.Над какими именно городами областями сбили БПЛА, не уточняется.
Над какими именно городами областями сбили БПЛА, не уточняется.
Фото: mil.ru
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Контроль над радиацией

На совещании с президентом Владимиром Путиным глава МЧС Александр Куренков рассказал, что ведомство усилило мониторинг за уровнем радиации в нескольких регионах страны. Речь идёт о Ростовской области, а также о Курской, Белгородской, Запорожской областях и Крыму.

Мониторинг будут проводить подразделения радиационной, химической и биологической защиты МЧС.

Также глава ведомства Александр Куренков добавил, что в Курскую область переброшены дополнительные специалисты-взрывотехники министерства.

День города без массовых гуляний

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что в городе отменят все уличные культурно-массовые мероприятия, которые должны были состояться в честь 275-летия города.

Развлекательные мероприятия в честь юбилея Ростова-на-Дону пройдут исключительно в закрытых помещениях. Все интерактивы, которые планировали в парках и других открытых пространствах города, будут отменены.

Развлекательные мероприятия в честь юбилея Ростова-на-Дону пройдут исключительно в закрытых помещенияхРазвлекательные мероприятия в честь юбилея Ростова-на-Дону пройдут исключительно в закрытых помещениях
Развлекательные мероприятия в честь юбилея Ростова-на-Дону пройдут исключительно в закрытых помещениях
Фото: Администрация Ростова

На украшения и организацию мероприятий к празднику выделяли больше 20 миллионов рублей.

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